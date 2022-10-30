Журналісти з'ясували, що причина поламання криється в неякісній збірці перехідника 12VHPWR на кабелі живлення.

З початку тижня число власників GeForce RTX 4090, які поскаржилися на проблему плавлення кабелю живлення у нових відеокартах Nvidia, зросла з пари чоловік до десятка.

На це звернули увагу журналісти видання PC Mag.

Зазначається, що у всіх постраждалих користувачів спостерігається одна і та ж проблема: у відеокарт під час роботи плавиться кабель живлення 12VHPWR і роз'єм на самому чипі. Він призначений для передачі більшої потужності відеокарті по одному кабелю.

Відео дня

Відеокарта [RTX 4090] перебувала у використанні буквально протягом одного дня. Я запустив Assassin's Creed Valhalla, пограв 3 хвилини, після чого відчув запах гару і тут же вимкнув комп'ютер і відключив кабель – написав один з "реддітерів".

Поки Nvidia продовжує зберігати мовчання, що послужило причиною плавлення, журналісти вирішили вивчити її самостійно. Один з технопорталів з'ясував, що її причиною є неякісна збірка перехідника 12VHPWR на кабелі живлення.

Зокрема, в адаптері використовується занадто тонка металева "перемичка" всередині роз'єму, яка легко ламається при приєднанні або згині проводу. Як результат, це може привести до неправильного підключення і стрибків температури.

Також наголошується, що проблема стосується тільки фірмового адаптера Nvidia 12VHPWR, а не сторонніх кабелів, які, як пишуть журналісти, мають більш якісну якість збірки. Якщо це так, то виробник може бути змушений оголосити про відкликання RTX 4090.

Огляди та тести GeForce RTX 4090

У середині жовтня стартували продажі GeForce RTX 4090 – старшої моделі в лінійці 40-ї серії та найшвидшої відеокарти у світі на цей момент.

RTX 4090 стала першою відеокартою, яка здатна забезпечити плавну роботу з роздільною здатністю 4K в Cyberpunk 2077, недосяжну раніше. Адаптер забезпечує частоту майже 140 кадрів в секунду на "високих" налаштуваннях графіки та включеної трасуванням променів.

При цьому оглядачі підкреслюють, що купувати такого "монстра" для гри в 1080p – це марна трата грошей. Формально, відеокарта коштує 1599 доларів, але в Європі через падіння курсу євро за неї просять 1949 €.

Вас також можуть зацікавити новини: