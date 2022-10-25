RTX 4090 вважається найпотужнішою відеокартою у світі. Як виявилося, іноді міць виходить з-під контролю.

Користувач форуму Reddit поділився історією, що у його нової відеокарти GeForce RTX 4090 розплавилися контакти під час сеансу гри в Red Dead Redemption 2.

Реддітор також опублікував фото постраждалого 16-контактного роз'єму. Попередньо на ньому згоріли кілька важливих частин, після чого відеокарта перестала працювати й погасла, а сам перехідник продовжив плавитися від зіткнення з гарячими частинами пристрою.

Власник згорілої карти стверджує, що справа саме в несправності кабелю, а також в його розмірах. Зазначається, що 16-контактний кабель адаптера NVIDIA для відеокарт RTX 4090 занадто товстий, і ним незручно оперувати у невеликих корпусах ПК, оскільки він постійно стикається з бічної панелі.

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Про те, що таке можливо, попереджає і сам виробник відеокарт – щоб уникнути неполадок Nvidia не рекомендує при установці RTX 4090 загинати провід живлення під кутом 90° або менше. Однак спеціального місця, де заховати решту перехідника, в корпусі не передбачено.

На сьогодні це вже другий випадок, коли сильний загин проводу привів до розплавлення. Незабаром після користувач твіттера зіткнувся з аналогічною проблемою – у його ASUS GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC теж розплавився кабель живлення.

Перші огляди та тести GeForce RTX 4090

12 жовтня стартували продажі GeForce RTX 4090 – старшої моделі в лінійці 40-ї серії та найшвидшої відеокарти у світі на цю мить. Формально, вона коштує 1599 доларів, але в Європі через падіння курсу євро за неї просять 1949 €.

RTX 4090 стала першою відеокартою, яка здатна забезпечити плавну роботу з роздільною здатністю 4K в Cyberpunk 2077, недосяжну раніше. Адаптер забезпечує частоту майже 140 кадрів в секунду на "високих" налаштуваннях графіки та включеної трасуванням променів.

Додамо, що RTX 4090 є одночасно найпотужнішою і найбільшою відеокартою у світі, через що її складно встановити в компактні й навіть середні корпуси системних блоків, не вдаючись до маніпуляцій з проводами.

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