Нові EarPods з USB-C підтримують Lossless-музику без стиснення.

Разом з iPhone 15 та AirPods Pro 2 компанія Apple перевела на сучасний зарядний порт USB-C і свої старенькі дротові навушники ЕarPods. Портал 9to5Mac розповів про одну унікальну особливість цих моделей.

З'ясувалося, що найдешевша гарнітура Apple завелась підтримкою звуку без втрат (Lossless). Частота дискретизації тепер становить 48 кГц (було 44,1 кГц), а розрядність – 24 біти (було 16 біт).

Як відомо, стрімінговий сервіс Аpple Music видає якість аж до 24 біт / 192 кГц, але в режимі "без втрат" – тільки 24 біт / 48 кГц. Таким чином, нові EarPods з USB-C повністю сумісні з цими стандартами.

Відео дня

Цікаво, що наразі жодні інші AirPods безпосередньо не підтримують звук без втрат. Представлені днями AirPods Pro 2 з портом USB-C підтримують відтворення Lossless, але тільки при використанні з гарнітурою Apple Vision Pro за $3499. Водночас дротові EarPods з USB-C коштують лише 19 доларів.

Apple серйозно оновить AirPods – вони перестануть бути просто навушниками

У майбутньому компанія хоче перетворити свої навушники в медичний гаджет і оснастити його функцією виявлення аварій. Зараз виявлення ДТП вже працює на iPhone і Apple Watch та регулярно рятує життя користувачам.

Ще один перспективний напрямок – функція перевірки слуху. Apple хоче зробити з AirPods бюджетну заміну слуховим апаратам. Навушники будуть відтворювати різні тони і звуки, щоб оцінити, як добре чує людина.

Варто зауважити, що в AirPods вже є функції Live Listen і Conversation Boost для людей з вадами слуху, які дозволяють частково замінити слухові апарати, проте вони не схвалені FDA.

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