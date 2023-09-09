Компанія розробляє новий інструмент виявлення аварій та перевірки слуху.

Згідно зі звітом, опублікованим 9To5Mac, Apple розробляє прототипи навушників AirPods з функцією виявлення аварій, а також інструментом для перевірки слуху.

Як відомо, на сьогодні виявлення ДТП вже працює на iPhone та Аpple Watch й регулярно рятує життя безлічі людей. А в майбутньому купертинівці збираються зробити алгоритм виявлення ще більш точним за допомогою AirPods.

Зокрема, навушники оснастять датчиком руху, завдяки якому можна буде ідентифікувати події, які можуть призвести до травми голови, навіть якщо iPhone чи Apple Watch "не відчувають" ніяких ДТП. У разі її успішної реалізації, AirPods з простих навушників перетворяться в життєво важливий аксесуар.

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Ще один перспективний напрямок – функція перевірки слуху. Apple хоче зробити з AirPods бюджетну заміну слуховим апаратам. Навушники будуть відтворювати різні тони і звуки, щоб оцінити, як добре чує людина. У AirPods вже є функції Live Listen і Conversation Boost для людей з вадами слуху, які дозволяють частково замінити слухові апарати, однак вони не схвалені FDA.

Як здається, це нова маркетингова стратегія Apple – покупці повинні бути впевнені, що їх девайси здатні не тільки розважати, але і цілком можуть виступати в якості інструментів для здоров'я, і навіть рятувати життя.

Відомо, що у вересні Apple випустить нові AirPods, які відрізняються портом USB-C замість Lightning. За даними Bloomberg, цього року Apple планує зосередитися на повному переході своїх гаджетів на USB-C.

Також на презентації 12 вересня повинні показати нові моделі смарт-годинників Apple Watch і новенькі iPhone 15.

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