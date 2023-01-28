На сьогоднішній день збільшення випадків кібернападів на уряд Канади поки не виявили.

Спецслужби Російської Федерації готують велику кібератаку на партнерів України через пов'язаних з ними хакерів. У Центрі з безпеки комунікацій Канади закликали до "підвищеного рівня пильності".

"Нам відома інформація про активізацію зусиль пов'язаних з РФ хакерів, які намагаються скомпрометувати або перешкодити союзникам України, у відповідь на їх підтримку Уряду України", - цитує представника Центру Евана Короневського видання CBC.

Представник канадської спецслужби, відповідальної за зовнішню радіоелектронну розвідку, підкреслив, що на сьогоднішній день збільшення випадків кібернападів на уряд Канади поки не виявили.

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Російські кібератаки

Служба безпеки України (СБУ) попередила громадян про нову кібернебезпеку з боку російських хакерів. Вони намагалися спостерігати за українцями через Wi-Fi.

Раніше російська хакерська група, відома під назвою Cold River, атакувала три лабораторії ядерних досліджень у США. Журналісти не змогли встановити, чому саме ці лабораторії були обрані ціллю, а також чи були атаки успішними.

Водночас українські правоохоронці вважають деякі кібератаки РФ на критично важливу і цивільну інфраструктуру військовими злочинами.

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