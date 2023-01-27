Кіберфахівці СБУ попередили українців про можливу небезпеку та закликали приділити увагу захисту своїх комп’ютерних мереж.

Служба безпеки України (СБУ) попередила громадян про нову кібернебезпеку з боку російських хакерів. Вони намагалися спостерігати за українцями через Wi-Fi.

Кіберфахівці СБУ заявили, що нещодавно нейтралізували російську хакерську атаку на електронні системи житлової інфраструктури в одному із прикордонних регіонів України: росіяни намагалися через мережу Wi-Fi дистанційно під'єднатися до систем відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими автомобільними дорогами тощо.

В разі успіху, хакери отримали б прихований канал спостереження, через який планували відслідковувати адреси проживання українських правоохоронців та можливе переміщення військової техніки, а також збирати інформацію щодо хмарності у місті.

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Співробітники СБУ з’ясували, що до кібератаки причетне підконтрольне спецслужбам РФ хакерське угруповання, яке спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об’єктів.

"СБУ попереджає, що такі атаки ворога можуть виникнути й в майбутньому, тому закликає громадян бути уважними, більше уваги приділяти захисту своїх комп’ютерних мереж, використовувати для цих складних паролів і поступово їх змінювати", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження проти хакерів за ст. 361 КК України за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

Діяльність російських хакерів - останні інциденти

25 січня російські хакери атакували низку німецьких урядових веб-сайтів. Це, ймовірно, сталося у відповідь на рішення Німеччини про постачання танків в Україну.

Також в січні 2022 року російські хакери атакували сайти Ватикану через декілька днів після того, як Папа Римський Франциск заявив про жорстокість військових РФ.

Раніше в Bloomberg попередили, що Росія посилить свої кібератаки задля тиску на джерела військової та політичної підтримки України.

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