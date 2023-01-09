Київ ініціює обговорення того, яким є вплив таких атак і як на них слід реагувати.

Українські правоохоронці вважають деякі кібератаки РФ на критично важливу і цивільну інфраструктуру військовими злочинами.

Як зазначив в інтерв'ю POLITICO головний спеціаліст з цифрової трансформації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Віктор Жора, Росія веде кібератаки в координації з військовими атаками.

"Коли ми спостерігаємо за ситуацією в кіберпросторі, ми помічаємо деяку узгодженість між кінетичними ударами і кібератаками, а оскільки більшість кінетичних атак організовано проти цивільних осіб (це прямий акт військового злочину) допоміжні дії в кіберпросторі можуть розглядатися як військові злочини", – пояснив Жора.

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Як приклад такої скоординованої атаки Жора назвав кібератаку на ДТЕК у липні 2022 року.

"Їхню ТЕЦ було обстріляно, і одночасно було атаковано їхню корпоративну мережу. Це спрямована і спланована діяльність росіян, яку вони вели як у звичайній сфері, так і в кіберпросторі", – сказав він.

За його словами, росіяни вели аналогічну скоординовану діяльність в Одесі, Львові та Миколаєві. Обстріли підкріплювалися кібератаками на місцеві органи влади, веб-сайти або місцевих інтернет-провайдерів. Ці атаки порушували роботу служб передачі даних, IT-інфраструктури, електромереж, телекомунікацій та критичної інфраструктури.

Українські офіційні особи збирають докази кібератак, пов'язаних з військовими ударами, і передають інформацію в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, розповів Жора. Якби кібератаки Росії на українську інфраструктуру були визнані частиною військових злочинів, це була б перша така класифікація.

Крім кібератак, росіяни ведуть війну проти в цифровому просторі, використовуючи його для поширення пропаганди, а також для пошуку інформації про українців, які можуть заважати її військовому наступу, і їхнього подальшого переслідування, зазначив чиновник. Жора впевнений, що міжнародній спільноті необхідно обговорити вплив таких атак і те, як на це реагувати.

"Ми обговорюємо абсолютно нові терміни та ідеї про те, як класифікувати ці теракти, які сталися під час війни, раніше такого ніколи не було", – зазначив він.

Кібератаки РФ по Україні

З перших хвилин повномасштабної війни РФ проти України окупанти разом з ударами по цивільній інфраструктурі за допомогою ракет і безпілотників проводять "додаткові" кібератаки.

Зокрема, були атаковані українські та іноземні ланцюги поставок, а також "операції впливу за допомогою кібернетичних засобів". Як зазначали в Microsoft, ці зусилля РФ мали на меті підірвати політичну підтримку України США, ЄС і НАТО, а також "похитнути впевненість і рішучість українських громадян".

Також кібератаки використовувалися для посилення ефекту ракетних ударів по об'єктах електрозабезпечення.

Крім того, Росія здійснювала кібератаки на стратегічні об'єкти України. Як повідомляли в СБУ, станом на початок листопада щодня відбувалося 10 таких атак.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки професіоналізму українських ІТ-фахівців і допомозі іноземних партнерів, зокрема таких компаній, як Amazon, українські веб-ресурси і бази даних були захищені від потужних атак, які здійснювалися з території РФ і Білорусі в перші дні повномасштабного вторгнення.

Серед країн-партнерів, які допомагали Україні відбивати кібератаки росіян, була Великобританія. Група британських експертів з кібербезпеки почала зміцнювати захист сайтів українських держустанов вже через 35 хвилин після початку російського військового вторгнення.

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