Новий потужний стандарт Wi-Fi 7 офіційно сертифікували буквально днями.

Цього року на ринку з'явиться багато гаджетів з підтримкою нового стандарту Wi-Fi, і для них знадобиться відповідний роутер. Такий представила корпорація Xiaomi, який зможе дозволить собі кожен користувач.

Модель Be 3600 стане найдешевшим роутером компанії з підтримкою Wi-Fi 7 (IEEE 802.11 be). Девайс надійде в продаж вже 30 січня за ціною 299 юанів або 43 долари, пише портал Gizmochina.

Відомо, що новинка отримає 4-ядерний чипсет Qualcomm, високошвидкісний мережевий порт (2.5 Гбіт/сек) і можливості системи IoT для управління пристроями "розумного" будинку. Це вже четвертий роутер з підтримкою Wi-Fi 7 в асортименті Xiaomi. Попередні коштували від $100.

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Нагадаємо, стандарт Wi-Fi 7 офіційно запустили буквально днями. Нова технологія майже в п'ять разів швидше Wi-Fi 6, а також стабільніше і надійніше.

Втім, цінність Wi-Fi 7 виходить за рамки простого збільшення швидкості. Новий стандарт забезпечить більшу пропускну здатність мережі і ще нижче затримки. Це матиме неоціненне значення для "імерсивного досвіду" в онлайн іграх і бездротових VR-гарнітурах, а також для потокового відео.

Очікується, що першим смартфоном з підтримкою Wi-Fi 7 стане Samsung Galaxy S24. Анонс флагманської серії очікується в січні. Також підтримку нового стандарту називають однією з вагомих переваг майбутнього iPhone 16 над iPhone 15, що вийшов у вересні 2023 року.

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