Серед них – збільшені дисплеї, нові акумулятори та потужні процесори.

До випуску серії смартфонів iPhone 16 залишається як мінімум 10 місяців, але це не зупиняє інсайдерів від постійних "зливів" і витоків.

Портал MacRumors зібрав 16 найбільш очікуваних функцій та змін, які Apple зберегла для лінійки 2024 року.

Збільшені дисплеї . Очікується, що iPhone 16 Pro буде оснащено 6,3-дюймовим дисплеєм, а модель Pro Max отримає 6,9-дюймову панель, що зробить її найбільшим девайсом за всю історію смартфонів бренду.

. Очікується, що iPhone 16 Pro буде оснащено 6,3-дюймовим дисплеєм, а модель Pro Max отримає 6,9-дюймову панель, що зробить її найбільшим девайсом за всю історію смартфонів бренду. Нова кнопка. Згідно з інсайдом, iPhone 16 отримає ще одну кнопку на корпусі, яка буде відповідати за спуск затвора камери. При цьому, вона нібито буде не фізичною, а ємнісною.

Згідно з інсайдом, iPhone 16 отримає ще одну кнопку на корпусі, яка буде відповідати за спуск затвора камери. При цьому, вона нібито буде не фізичною, а ємнісною. Розташування камери . Стандартні iPhone 16 отримають вертикальне розташування камер на задній панелі, аналогічне розташуванню камери, використовуваному в iPhone 12 і 12 mini. У теорії, це дозволить смартфонам записувати просторове Відео для Apple Vision Pro.

Відео дня

48-мегапіксельний надширококутний об'єктив. Очікується, що моделі iPhone 16 Pro будуть оснащені новим "надширіком" для фотографій з більш високою роздільною здатністю і більшою деталізацією при зйомці в режимі 0,5×.

Очікується, що моделі iPhone 16 Pro будуть оснащені новим "надширіком" для фотографій з більш високою роздільною здатністю і більшою деталізацією при зйомці в режимі 0,5×. Супертелеоб'єктив . iPhone 16 Pro Max повинен стати першим смартфоном, оснащеним супертелеоб'єктивною перископічною камерою з оптичним зумом аж до 15Х. Це нововведення дозволить Apple зберегти відмінність між двома пристроями "Pro" в наступному році.

. iPhone 16 Pro Max повинен стати першим смартфоном, оснащеним супертелеоб'єктивною перископічною камерою з оптичним зумом аж до 15Х. Це нововведення дозволить Apple зберегти відмінність між двома пристроями "Pro" в наступному році. Підтримка Wi-Fi 7. Очікується, що "прошки" отримають підтримку Wi-Fi 7. Це забезпечить одночасну передачу даних в діапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц, і, як результат, більш високу швидкість Wi-Fi, меншу затримку і більш надійний зв'язок.

Процесор A18 Pro. Він буде вироблятися по 3-нм техпроцесу другого покоління TSMC, що дозволить збільшити його продуктивність і знизити споживання енергії.

Він буде вироблятися по 3-нм техпроцесу другого покоління TSMC, що дозволить збільшити його продуктивність і знизити споживання енергії. 5G Advanced. Моделі Pro можуть бути оснащені модемом Qualcomm Snapdragon Х75 для більш швидкого і енергоефективного підключення до 5G-мереж.

Моделі Pro можуть бути оснащені модемом Qualcomm Snapdragon Х75 для більш швидкого і енергоефективного підключення до 5G-мереж. 5х оптичний зум. Очікується, що обидві моделі iPhone 16 Pro матимуть 5-кратний оптичний зум, який наразі є ексклюзивним для iPhone 15 Pro Max.

Твердотілові кнопки . Apple може нарешті замінить фізичні кнопки регулювання гучності, живлення і вимкнення звуку сенсорними з тактильною віддачею. Спочатку Apple хотіла замінити фізичні кнопки в моделях iPhone 15 Pro, але відмовилася від них через "невирішені технічні проблеми".

. Apple може нарешті замінить фізичні кнопки регулювання гучності, живлення і вимкнення звуку сенсорними з тактильною віддачею. Спочатку Apple хотіла замінити фізичні кнопки в моделях iPhone 15 Pro, але відмовилася від них через "невирішені технічні проблеми". Технологія мікролінз. OLED-панелі в iPhone 16 можуть використовувати яскравішу технологію мікролінз з більш енергоефективним набором матеріалів.

OLED-панелі в iPhone 16 можуть використовувати яскравішу технологію мікролінз з більш енергоефективним набором матеріалів. Кнопка "Дія". У 2024 році кнопка Дії може бути розширена до стандартних моделей iPhone 16, яка зараз доступна тільки в "прошках".

У 2024 році кнопка Дії може бути розширена до стандартних моделей iPhone 16, яка зараз доступна тільки в "прошках". Процесор A17. В Apple переглянули стратегію і тепер будуть оснащувати новими процесорами всі моделі iPhone. Базові iPhone 16 та iPhone 16 Plus теж отримають чіп A17, але без приставки Pro.

В Apple переглянули стратегію і тепер будуть оснащувати новими процесорами всі моделі iPhone. Базові iPhone 16 та iPhone 16 Plus теж отримають чіп A17, але без приставки Pro. Штучний інтелект. В iOS 18 очікуються нові функції для Siri, засновані на великих мовних моделях, при цьому функції на базі ШІ будуть ексклюзивом моделей iPhone 16.

В iOS 18 очікуються нові функції для Siri, засновані на великих мовних моделях, при цьому функції на базі ШІ будуть ексклюзивом моделей iPhone 16. Нові акумулятори. Подейкують, що моделі iPhone 16 Pro використовуватимуть багатошарову технологію акумуляторів, що може призвести до збільшення місткості та терміну служби акумуляторів.

Подейкують, що моделі iPhone 16 Pro використовуватимуть багатошарову технологію акумуляторів, що може призвести до збільшення місткості та терміну служби акумуляторів. Модель Ultra . Apple може представити преміальний iPhone 16 Ultra, який буде продаватися разом з iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro і 16 Pro Max. Ця модель може отримати додаткові фічі камери, великий дисплей і, можливо, конструкцію без портів.

А тим часом Apple готується до весняної презентації 2024. Там повинні показати перші iPad з OLED-дисплеями. Ними стануть 11-дюймові і 13-дюймові iPad Pro.

Також у першій половині 2024 вийде гарнітура змішаної реальності Vision Pro. Девайс розроблявся в надрах компанії більше ніж 7 років і стане першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

Нові iPhone 16 покажуть, як зазвичай, у вересні разом з ювілейними Apple Watch, які повинні стати по-справжньому революційними годинниками. Вони отримають функції вимірювання артеріального тиску та визначення "апное сну", також згадується неінвазивний моніторинг рівня цукру в крові.

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