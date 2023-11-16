До випуску серії смартфонів iPhone 16 залишається як мінімум 10 місяців, але це не зупиняє інсайдерів від постійних "зливів" і витоків.
Портал MacRumors зібрав 16 найбільш очікуваних функцій та змін, які Apple зберегла для лінійки 2024 року.
- Збільшені дисплеї. Очікується, що iPhone 16 Pro буде оснащено 6,3-дюймовим дисплеєм, а модель Pro Max отримає 6,9-дюймову панель, що зробить її найбільшим девайсом за всю історію смартфонів бренду.
- Нова кнопка. Згідно з інсайдом, iPhone 16 отримає ще одну кнопку на корпусі, яка буде відповідати за спуск затвора камери. При цьому, вона нібито буде не фізичною, а ємнісною.
- Розташування камери. Стандартні iPhone 16 отримають вертикальне розташування камер на задній панелі, аналогічне розташуванню камери, використовуваному в iPhone 12 і 12 mini. У теорії, це дозволить смартфонам записувати просторове Відео для Apple Vision Pro.
- 48-мегапіксельний надширококутний об'єктив. Очікується, що моделі iPhone 16 Pro будуть оснащені новим "надширіком" для фотографій з більш високою роздільною здатністю і більшою деталізацією при зйомці в режимі 0,5×.
- Супертелеоб'єктив. iPhone 16 Pro Max повинен стати першим смартфоном, оснащеним супертелеоб'єктивною перископічною камерою з оптичним зумом аж до 15Х. Це нововведення дозволить Apple зберегти відмінність між двома пристроями "Pro" в наступному році.
Підтримка Wi-Fi 7. Очікується, що "прошки" отримають підтримку Wi-Fi 7. Це забезпечить одночасну передачу даних в діапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц, і, як результат, більш високу швидкість Wi-Fi, меншу затримку і більш надійний зв'язок.
- Процесор A18 Pro. Він буде вироблятися по 3-нм техпроцесу другого покоління TSMC, що дозволить збільшити його продуктивність і знизити споживання енергії.
- 5G Advanced. Моделі Pro можуть бути оснащені модемом Qualcomm Snapdragon Х75 для більш швидкого і енергоефективного підключення до 5G-мереж.
- 5х оптичний зум. Очікується, що обидві моделі iPhone 16 Pro матимуть 5-кратний оптичний зум, який наразі є ексклюзивним для iPhone 15 Pro Max.
- Твердотілові кнопки. Apple може нарешті замінить фізичні кнопки регулювання гучності, живлення і вимкнення звуку сенсорними з тактильною віддачею. Спочатку Apple хотіла замінити фізичні кнопки в моделях iPhone 15 Pro, але відмовилася від них через "невирішені технічні проблеми".
- Технологія мікролінз. OLED-панелі в iPhone 16 можуть використовувати яскравішу технологію мікролінз з більш енергоефективним набором матеріалів.
- Кнопка "Дія". У 2024 році кнопка Дії може бути розширена до стандартних моделей iPhone 16, яка зараз доступна тільки в "прошках".
- Процесор A17. В Apple переглянули стратегію і тепер будуть оснащувати новими процесорами всі моделі iPhone. Базові iPhone 16 та iPhone 16 Plus теж отримають чіп A17, але без приставки Pro.
- Штучний інтелект. В iOS 18 очікуються нові функції для Siri, засновані на великих мовних моделях, при цьому функції на базі ШІ будуть ексклюзивом моделей iPhone 16.
- Нові акумулятори. Подейкують, що моделі iPhone 16 Pro використовуватимуть багатошарову технологію акумуляторів, що може призвести до збільшення місткості та терміну служби акумуляторів.
- Модель Ultra. Apple може представити преміальний iPhone 16 Ultra, який буде продаватися разом з iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro і 16 Pro Max. Ця модель може отримати додаткові фічі камери, великий дисплей і, можливо, конструкцію без портів.
А тим часом Apple готується до весняної презентації 2024. Там повинні показати перші iPad з OLED-дисплеями. Ними стануть 11-дюймові і 13-дюймові iPad Pro.
Також у першій половині 2024 вийде гарнітура змішаної реальності Vision Pro. Девайс розроблявся в надрах компанії більше ніж 7 років і стане першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.
Нові iPhone 16 покажуть, як зазвичай, у вересні разом з ювілейними Apple Watch, які повинні стати по-справжньому революційними годинниками. Вони отримають функції вимірювання артеріального тиску та визначення "апное сну", також згадується неінвазивний моніторинг рівня цукру в крові.