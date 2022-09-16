До прем'єри нових карт залишається кілька днів – вона запланована на 20 вересня.

Портал VideoCardz з посиланням на свої джерела та інсайдерів опублікував усі відомі характеристики відеокарт Nvidia RTX наступного покоління перед анонсом 20 вересня.

Флагманською відеокартою на архітектурі Ada Lovelace стане GeForce RTX 4090. Ця модель отримала графічний процесор AD102 з 16 384 ядрами CUDA і 24 ГБ відеопам'яті GDDR6X, а максимальне значення TGP буде досягати 660 Вт.

На сходинку нижче розташувалася GeForce RTX 4080, яка вийде у двох версіях – 12 ГБ і 16 ГБ. Остання буде поставлятися з процесором AD103-300 і отримає 9728 ядер CUDA. Тактова частота складе 2505 МГц – не набагато менше RTX 4090.

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Своєю чергою, модель RTX 4080 на 12 ГБ (раніше відома як RTX 4070 або RTX 4070 Ti) буде оснащена графічним процесором AD104-400 з 7680 ядрами CUDA і частотою до 2610 МГц. Штатний рівень TGP – 285 Вт при максимальних 366 Вт.

Що стосується термінів виходу, то RTX 4090 потрапить на полиці магазинів в першій половині жовтня, а обидві моделі RTX 4080 – в першій половині листопада.

Додамо, що попри скорий анонс нової лінійки RTX 40, Nvidia поки не планує прощатися з попереднім поколінням. Компанія також поповнить лінійку RTX 3000 оновленими версіями RTX 3060 і RTX 3060 Ti.

А тим часом Intel готується до виходу на ринок ігрових відеокарт зі своєю флагманською лінійкою Arc. До її складу увійдуть чотири моделі, а найтоповіший її представник буде позиціюватися як конкурент Radeon RX 6650 XT і GeForce RTX 3060 ti.

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