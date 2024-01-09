Внаслідок хакерської атаки частина жителів Москви залишилася без інтернету та ТБ.

Хакери зламали ресурси московського інтернет-провайдера та знесли його сервери. Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера "М9ком" й позносили його сервери.

"Йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту і т.д. Як наслідок - частина жителів Москви залишилася без інтернету та ТБ", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Крім того, з поштового серверу та клієнтських баз компанії було вивантажено більше 10 Гб даних. Ці дані були викладені для ознайомлення усім охочим особам. Аби побачити ці файли, можна через TOR перейти за цим посиланням: http://hb32udhccn762kakmyfp5ihtssavowy7eptl2fzmh2kckdoff6ichkyd.onion/max/

"Хакери заявили, що "М9ком" - це одна з розминочних атак перед реальним бада-бумом, який буде серйозною помстою за Київстар", - додали джерела.

Хакерські атаки - деталі

Як повідомляв УНІАН, 8 січня стало відомо, що проект KibOrg виклав у мережу повну базу даних найбільшого російського комерційного банку "Альфа-Банк". Йдеться про персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів фінустанови, які здобули минулого року у співпраці з хакерами NLB.

Сервіси "Київстар" перестали працювати 12 грудня: через масштабну атаку хакерів в українців пропали всі послуги - інтернет, мобільний зв'язок тощо. Це стало надзвичайною проблемою, адже деякі користувалися послугами "Київстар" не тільки на телефоні, але мали його домашній інтернет.

Хоча оператор постарався мобільно ліквідувати проблему, спершу послуги почали поступово повертати саме в українському покритті мережі.

Вас також можуть зацікавити новини: