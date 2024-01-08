Перевірка випадковою вибіркою показала, що опубліковані відомості справді стосуються реальних жителів РФ.

Проект KibOrg виклав у мережу повну базу даних найбільшого російського комерційного банку "Альфа-Банк". Йдеться про персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів фінустанови, які здобули минулого року у співпраці з хакерами NLB, повідомила на своєму сайті хакерська група.

Зазначається, що база даних містить інформацію про ПІБ, дату народження, номер рахунку та телефон клієнта, а також інші дані. Всього в таблиці більш ніж 115 млн записів, з яких приблизно 38 млн – унікальних фізичних та юридичних осіб. База даних має клієнтські записи починаючи з 2004 року.

В KibOrg додали, що прес-служба банку встигла спростувати новину, назвавши опубліковані в якості доказів дані "скомпільованими з кількох випадкових номерів". Пізніше повідомлення було змінено на звинувачення у неправдивості інформації.

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"Передаємо привіт службі безпеки "Альфа-Банку" та персонально Михайлу Фрідману. Раніше ми змогли додзвонитися до нього і той прокоментував злам клієнтської бази банку словами: "ну, нехай". Можливо, колись він буде більш прихильним до розмови із нами", – розповіли представники проекту.

Латвійське інтернет-видання "Важливі історії", яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях, підкреслило, що у базі даних міститься інформація понад 24 млн фізичних осіб-клієнтів банку та ще понад 13 млн даних про юридичних осіб. Перевірка випадковою вибіркою показала, що опубліковані відомості справді стосуються реальних жителів Росії.

Злитими в мережу даними можуть скористатися шахраї, проте банк не відповів на запитання інтернет-видання, чи перевипускатимуть вони карти своїм клієнтам.

KibOrg – проєкт журналістів та IT-спеціалістів, які об’єднались під іменем кіборгів для боротьби з агресором в інформаційному просторі. Розслідують злочини росіян в Україні, викривають діяльність колаборантів і розвінчують російські фейки.

"Альфа-Банк" – найбільший приватний банк в Росії, що займає четверте місце за розміром активів. Через вторгнення РФ в Україну, "Альфа-Банк" перебуває під міжнародними санкціями. Понад 75% акцій банку належить "Альфа-Груп": до березня 2022 року фактично цим пакетом безпосередньо володіли Михайло Фрідман, Герман Хан та Олексій Кузьмичов та інші.

1 березня 2022 Михайло Фрідман і Петро Авен вийшли зі складу директорів банку. У березні 2023 року банк повідомив про підготовку угоди з продажу часток двох акціонерів – Фрідмана (32,9 %) та Авена (12,4 %) іншому акціонеру кредитної організації – Андрію Косогову (40,96 %).

Злам даних "Альфа-Банку"

Українські хакери проникли в базу даних одного з найбільших в Росії "Альфа-Банку" та "винесли" з неї чималу кількість інформації щодо клієнтів цієї установи.

Як повідомило УНІАН джерело в Службі безпеки України, до зламу бази даних одного з найбільших банків Росії причетні не тільки українські хакери, але й українська спецслужба.

Також команда KibOrg заявиляла, що отримала доступ до російської "державної" бази даних "Дети Донбасса", яка містить інформацію про викрадених в Україні країною-агресором дітей.

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