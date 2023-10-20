Після розмови з пранкерами про злам і з приводу необхідності підтримки України власник банку Михайло Фрідман кинув слухавку.

До зламу бази даних одного з найбільших банків Росії - "Альфа-банку" - причетні не тільки українські хакери, але й українська спецслужба. Про це УНІАН повідомило джерело в Службі безпеки України.

"Злив у мережу 30-ти мільйонної бази даних клієнтів "Альфа-банку" - ще одне свідчення величезних "дірок" в системах безпеки російських банків", - зазначило джерело.

Також він розповів, що пранкери зателефонували до власника банку Михайла Фрідмана, щоб повідомити йому "благу звістку" про злам. А коли вони почали розпитувати чи не хоче олігарх виступити проти війни в Україні, то Фрідман після недовгої розмови кинув слухавку.

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"Альфа-банк" - новини

Як повідомляв УНІАН, російський "Альфа-банк" перебуває під міжнародними санкціями через російську агресію щодо України.

Фрідман також перебуває під західними санкціями. В Україні заарештувано його майно, зокрема його частку в українському "Альфа-Банку" та в компанії, що володіє брендом "Моршинська".

Вчора повідомляли, що українські хакери проникли в базу даних одного з найбільших в Росії "Альфа-Банку" та "винесли" з неї чималу кількість інформації щодо клієнтів цієї установи. Зазначалося, що злам здійснив український проект KibOrg у співпраці з хакерами NLB.

Зазначалося, що здобуто персональні дані понад 30 мільйонів клієнтівбанку.

Проект KibOrg опублікував банківські дані підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана, що є співзасновнником та співвласником банку, його сина - Олександра Ожельського, блогера-путініста Артемія Лебедєва, співака Тімура Юнусова (Тіматі) та співака Василя Вакуленко (Баста).

В той же час в коментарі російському виданню ТАСС прес-служба "Альфа-Банку" заявила, що жодного зламу не було, мовляв, це фейк.

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