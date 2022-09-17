Власники старих айфонів з традиційною "чубчиком" теж знайдуть, як розважитися.

Однією з ключових особливостей "прошок" iPhone 14 є Dynamic Island – нова інтерактивна область у верхній частині екрана, яка прийшла на зміну "чубчику". Розробник знайшов цікавий спосіб застосування цієї функції.

Hit the Island – міні-гра для iPhone 14 Pro і 14 Pro Max, яка натхненна усім відомої аркадної Pong.

Гравцеві пропонується переміщати платформу в нижній частині екрана так, щоб кулька потрапляв у верхній "острівець". При торканні м'ячем Dynamic Island гравцеві нараховується очко, а від самого "острова" розходяться анімації. Чим більше очок – тим швидше летить м'яч (а ще м'ячів може стати кілька).

При цьому власники старих айфонів (від X до 13) теж знайдуть, як розважитися. У грі є режим для моделей iPhone з традиційним "чубчиком". Безкоштовно в App Store.

Про Dynamic Island

На думку багатьох користувачів, нове рішення з вирізом Dynamic Island, в якому з'являються різні повідомлення, є найкращим дизайнерським ходом Apple в новітній історії купертинівців.

Це цікаве рішення швидко взяли на озброєння китайські розробники застосунків під Android. Судячи з усього, Apple задала новий тренд, і тепер функцію будуть копіювати взагалі все.

Нагадаємо, iPhone 14 також отримали функцію супутникового зв'язку. УНІАН розповідав, як вона працює і навіщо потрібна.

Вас також можуть зацікавити новини: