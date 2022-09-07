Генеральний директор Apple Тім Кук назвав iPhone 14 Pro і Pro Max "найбільш інноваційною професійною лінійкою".

Apple офіційно анонсувала iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max, які отримали найзначнішу зміну дизайну з моменту випуску iPhone X в 2017 році і особливу "начинку" – значно краще, ніж у інших iPhone 14.

Генеральний директор Apple Тім Кук назвав iPhone 14 Pro і Pro Max "найбільш інноваційною професійною лінійкою".

Головна візуальна відмінність iPhone 14 Pro і 14 Pro Max з діагоналлю 6,1 та 6,7 дюймів відповідно – новий виріз у формі таблетки, який замінює виїмку, прозвану "чубчиком".

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Apple перемістила датчик наближення за дисплей, і тепер сповіщення будуть спливати з виїмки в анімації. Apple називає цю систему Dynamic Island. Повідомлення та оповіщення будуть переміщатися по виїмці в формі таблетки.

"Таблетка" розміщує компоненти Face ID і другий круглий виріз для фронтальної камери.

І iPhone 14 Pro, і 14 Pro Max обзаведуться довгоочікуваною функцією Always On Display, яка повсюдно зустрічається в Android-смартфонах. Іншими словами, екран, навіть будучи заблокованим, демонструє користувачеві час, повідомлення, дату та іншу системну інформацію – як зараз це відбувається в Apple Watch — при цьому споживаючи мінімальну кількість енергії.

Також Pro-моделі iPhone 14 оснастять матрицями LTPO OLED, які "вчать" екрани змінювати частоту оновлення від 10 до 120 Гц в залежності від відображуваного контенту. Базові iPhone 14 залишаться з екранами 60 Гц.

Кожне покоління номерних iPhone виходить з новим, більш швидким чіпом. Однак на цей раз звичайні iPhone 14 і iPhone 14 Plus будуть оснащені старим чіпом A15, тоді як Pro і Pro Max – свіжим A16. При його розробці Apple зосередилася на енергоефективності, дисплеї і камері. Шестиядерний ЦП включає в себе два високопродуктивних ядра, які споживають на 20% менше енергії, і чотири ефективних ядра – таких же, як використовують третину чіпів конкурентів Apple.

12 Мп модуль головної камери замінили на 48 Мп сенсор, що дозволить знімати відео в 8К. Дістанеться такий апдейт також тільки iPhone 14 Pro і 14 Pro Max.

Нова основна камера в два рази краще фотографує при слабкому освітленні, використовуючи чотирьохпіксельний сенсор з діафрагмою f / 1,78 і фокусною відстанню 24 мм.

Спалах в системі камер iPhone 14 також було перероблено, тепер він став вдвічі яскравіше і реагує на фокусну відстань.

Кінематографічний режим моделей iPhone 14 Pro тепер підтримує роздільну здатність 4K зі швидкістю 30 кадрів в секунду і 4K зі швидкістю 24 кадри в секунду.

Нові "прошки" також отримали нове колірне оформлення – темно-фіолетове.

iPhone 14 Pro коштуватиме 999 доларів, а iPhone 14 Pro - 1099 доларів. Обидва будуть доступні для попереднього замовлення 9 вересня і надійдуть у продаж 13 Вересня. Дивно, але ціни не виросли — раніше інсайдери натякали, що новинки виростуть в ціні на 100 доларів.

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