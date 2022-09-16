Функція працює трохи інакше, ніж уявляє собі більшість користувачів.

Однією з головних фішок оновленої лінійки iPhone 14 і 14 Pro, окрім нових камер і швидшого чіпа, стала підтримка супутникового з'єднання. Журналісти вважають, що на неї в Apple більше плани.

Як вона працює і навіщо потрібна – розклали по поличках оглядачі ресурсу The Verge, що дісталися до новеньких айфонів першими.

Для початку важливо підкреслити, що функція працює трохи інакше, ніж уявляє собі більшість користувачів. Зокрема, не йдеться про голосові дзвінки, доступ до SMS або застосунків для спілкування в месенджерах. За допомогою супутникового зв'язку в iPhone 14 можна тільки подавати сигнали SOS без стільникового покриття. На цьому – все.

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Як говориться в матеріалі, нові iPhone почнуть шукати контакт із супутниками лише в тому випадку, коли власник пристрою не зможе додзвонитися в місцеву службу екстреної допомоги.

Через якийсь час смартфон повідомить користувачеві про успішну установку зв'язку і дозволить відкрити програму "Повідомлення". При цьому самостійно писати повідомлення або дзвонити не потрібно, в смартфоні за замовчуванням встановлені шаблони, на які користувачеві потрібно тільки натиснути.

В ідеальних умовах для відправки сигналу лиха потрібно до 30 секунду, втім, у лісі або горах доведеться повертати айфон по всьому горизонту в пошуках сигналу.

Чи працює функція в Україні

Ні, функція буде з листопада поки тільки у двох країнах: США і Канаді. Причому саме нововведення платне, але в перші два роки для власників iPhone 14 воно буде надаватися безкоштовно.

Нагадаємо, сьогодні по всьому світу почалися продажі iPhone 14, 14 Pro і 14 Pro Max. Модель з приставкою Plus дебютує лише 7 жовтня.

Разом з новенькими айфонами Apple випустила iOS 16 – оновлення можна встановити на iPhone 8, iPhone SE (2020) і новіше. Всіляких змін нараховується більше сотні, але помітних і ключових всього кілька, як функція Always On Display і загальна медіатека в хмарі.

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