За підсумками 2022 року частка Android на світовому ринку мобільних операційних систем склала 71,3%.

Попри те, що до кінця 2022-го ще трохи більше ніж місяць, аналітики AppBrain вже підбили підсумки року як мінімум у відношенні найпоширеніших брендів Android-смартфонів. Також з'ясувалося, яка конкретна модель популярніше всіх інших.

Найбільшим виробником Android-смартфонів на сьогодні залишається Samsung – на частку південнокорейської компанії припадає 34,6%. Далі йде Xiaomi (14,3% ринку), Oppo (10,3%), Vivo (9,8%) і Huawei (6,7%).

Разом з тим найпопулярнішим у світі смартфоном є поки ще актуальний Samsung Galaxy A12 – це бюджетний апарат, випущений в листопаді 2020 року, який в Україні продається до 6000 грн. На другому місці розташувався Galaxy А21, а на третьому – Galaxy А10.

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Показово, що в першій десятці найпопулярніших серед користувачів смартфонів лише три апарати (Redmi 9a, Redmi Note 8 і Vivo 1906) не належать до лінійки Galaxy, на частку якої припадає 7,4% всього ринку.

За підсумками 2022 року частка Android на світовому ринку мобільних операційних систем склала 71,3%. Водночас найближчий конкурент, операційна система iOS, займає близько 28% ринку. За останні пару років частка ринку "яблучних" пристроїв зросла майже на 8%.

Найкращі бюджетні смартфони 2022 з хорошим "залізом"

Якщо ви в пошуках бюджетного смартфона, який не вдарить по кишені, рекомендуємо звернути увагу на топ найкращих смартфонів, випущених в останні кілька років, які зараз продаються дешевше $150 або 6000 тисяч в гривнях.

На першому місці опинився realme C33, який попри скромні характеристики не позбавлений своїх фішок. Відразу за ним слідує Blackview Oscal C80, а замикає трійку ультрабюджетних смартфонів Redmi 10 (2022).

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