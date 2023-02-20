Ми часто залишаємо зарядні пристрої в розетках, від'єднуючи тільки сам телефон або інший девайс. Однак це неправильно й дуже небезпечно.

Сучасні смартфони потребують регулярної зарядки, а деякі потрібно "підживлювати" й по кілька разів на день. Це призводить до того, що багато користувачів банально не витягують зарядні пристрої з розеток. Адже іноді це так зручно: просто один раз увіткнути його в розетку і все.

Чому не можна залишати в мережі зарядний пристрій і які небезпеки для всього будинку це може спричинити – читайте в даному матеріалі.

Чи потрібно відключати зарядний пристрій з розетки

Безсумнівно, так. Фахівці погоджуються, що залишати в мережі зарядний пристрій – це грубе порушення правил техніки вашої ж безпеки.

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Що буде, якщо залишити зарядку від телефону в розетці

Енергоспоживання

Якщо зарядка підключена до мережі й не використовується, вона може споживати енергію, що може вплинути на рахунок за електроенергію. Щоправда, споживання в режимі очікування досить незначне і в кінці місяця ви навряд чи відчуєте різницю. Однак якщо в будинку таких зарядок кілька, а у великій родині – до десятка – споживання буде куди вище. Також варто пам'ятати, що різні зарядні пристрої можуть споживати різну потужність.

Зменшення терміну служби

Якісний зарядний блок має термін експлуатації до 6 років. Однак якщо зарядка буде постійно підключена до розетки, й буде постійно нагріватися, то термін її служби буде поступово зменшуватися.

Разом з тим конденсатори електролітів при такому використанні будуть зношуватися швидше, струм буде йти менше належного, що, своєю чергою, позначиться на самій якості зарядки пристрою.

Пожежобезпечність

Однак найбільша небезпека, через яку не можна залишати зарядку в розетці – коротке замикання і, як наслідок, пожежа в квартирі або в цілому будинку. При цьому вистачить і невеликого стрибка в напрузі, що зараз як ніколи актуально і злободенно. Також коротке замикання може статися через непереборної несправності зарядного пристрою, яку звичайний користувач навряд чи запідозрить.

Особливо це небезпечно в приватних будинках, де є дерев'яні перекриття. У будинках проводка, як правило, набагато слабкіше і часто вона зроблена з деякими порушеннями.

У підсумку, можна зробити висновок, що слід завжди відключати зарядні пристрої, коли вони не використовуються. Як варіант, можна придбати розумні розетки, які управляються віддалено. Також з точки зору безпеки рекомендується купувати високоякісне оригінальне обладнання.

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