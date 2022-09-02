У Samsung вже стає доброю традицією висміювати Apple напередодні запуску нових продуктів купертинівців.

Компанія Samung випустила новий рекламний ролик, у якому виробник перераховує переваги своїх флагманських смартфонів щодо iPhone. Відео адресовано власникам техніки Apple.

Серед плюсів смартфонів Galaxy – висока роздільна здатність камери, привабливий дизайн та технологія астрофотографії.

Пристебніться перед новітньою презентацією Apple, оскільки ви вступаєте в світ, де всі будуть повертатися, але не в вашу сторону, де камера з найвищою роздільною здатністю буде в кишені когось іншого, а епічний знімок Місяця, який збере всі лайки, не буде вашим... Тому що ці інновації нескоро з'являться в iPhone, але вони вже тут, в Galaxy – йдеться в ролику.

У Samsung вже стає доброю традицією висміювати Apple переддень спеціальних івентів та запуску нових продуктів. Одна з найбільш знакових кампаній Samsung була проведена у 2017 році, коли компанія підготувала глузливі ролики з iPhone X для реклами Galaxy S9.

А у 2021 році, після запуску продажів серветки Apple за $19, південнокорейський виробник почав роздавати аналогічний аксесуар власникам Galaxy безкоштовно.

Нагадаємо, цієї осені у компанії Apple заплановано дві великі презентації. Перша пройде вже наступної середи, 7 вересня. Друга – ймовірно, в кінці жовтня-початку листопаді. Більш точну дату ми дізнаємося лише за тиждень до івенту.

Презентація нових моделей iPhone очікується на вересневій презентації. Це буде найраніший анонс айфонів з 2016 року.

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