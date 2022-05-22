Користувачів здивувало, що засновник Microsoft користується девайсом від Samsung, а не "майкрософтсівським" Surface Duo 2.

Засновник Microsoft Білл Гейтс назвав складаний Galaxy Z Fold 3 виробництва Samsung одночасно й найулюбленішим, й найзручнішим смартфоном, яким він коли-небудь користувався.

Про це мільярдер повідомив в ході сесії питань й відповідей з форумчанами на Reddit.

Він зазначив, що завдяки форм-фактору апарату використовує девайс одночасно в якості смартфона і портативного комп'ютера. Також колишній глава Microsoft повідомив, що час від часу користується різними телефонами, але на жаль, подробиць не розкрив.

Багато користувачів в коментарях поскаржилися щодо того факту, що пристрій не є продуктом Microsoft, зокрема Surface Duo 2, який також пропонує два роздільні екрани, які в розкладеному стані складаються у велику 8,3-дюймову панель з тонкою смугою посередині.

Втім, варто зауважити, що Microsoft Surface Duo 2, як і перше покоління, поступається гнучкому флагману Samsung буквально в усіх напрямках. Провальні продажі пристрою від Microsoft тому підтвердження.

Порівнюючи iOS й Android, Білл Гейтс зауважив, що все ж віддає перевагу пристроям на базі останньої операційної системи.

Деякі виробники Android-смартфонів попередньо встановлюють ПЗ від Microsoft, і це полегшує моє життя.

Мільярдер також зазначив, що застосунки від Microsoft плавніше взаємодіють з ОС від Google.

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