Аналогів такої конструкції на ринку смартфонів ще немає.

Корпорація Samsung вже кілька років випускає складні смартфони серії Galaxy Z Fold і Flip, але незабаром її лінійка пристроїв з гнучким дисплеєм може доповнитися незвичайною новинкою – вона отримає сенсорний екран з двома згинами.

Південнокорейський виробник вже подав відповідний патент в Патентне відомство США. Документ описує можливий дизайн і особливості роботи складного смартфона з "потрійним" дисплеєм.

Судячи з патентних зображень, майбутня новинка позбудеться додаткового зовнішнього екрана – його роль виконуватиме частина основної гнучкої панелі, яка при складанні розташується поверх двох інших. У повністю розкладеному стані це вже практично планшет з великим дисплеєм.

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Заявка на патент також описує використання датчиків та мікросхем у шарнірах пристрою для визначення положення телефону. Наприклад, якщо обидві петлі повністю розкриті, датчики передають цю інформацію в процесор, і на екрані відображаються всі елементи інтерфейсу користувача. Якщо телефон складений таким чином, що видно лише одну з трьох частин екрана, інтерфейс відображатиметься лише на цій частині.

Журналісти зазначають, що патентна заявка фокусується не на механізмі складання, а саме на роботі програмного забезпечення. Це може свідчити про те, що Samsung вже близька до випуску реального продукту.

Поки що складні телефони Samsung поточного покоління – Galaxy Z Flip 4 і Galaxy Z Fold 4 – використовують дисплеї, які складаються рівно і лише в одному напрямку. Водночас вони оснащені U-подібним шарніром, через що складки на екрані добре видно.

До цього Samsung придумала смартфон-трансформер, що перетворюється в годинник. Домогтися ефекту 2в1 вдалося завдяки гнучкому дисплею пристрою, який умовно поділений на чотири частини і може згинатися різними способами.

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