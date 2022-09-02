Щось подібне корейський гігант вже провернув у 2019 році зі своїм Galaxy Fold, але тут все здається куди революційніше.

Багато хто досі не звик до складних смартфонів, а компанія Samsung вже готується до куди більш помітної революції.

Редакція порталу 91Mobiles виявила свіжий патент корейського гіганта, на яких описується гаджет, здатний замінити собою відразу і смартфон, і смарт-годинник.

Домогтися ефекту 2в1 вдалося завдяки гнучкому дисплею пристрою, який умовно поділений на чотири частини та може згинатися різними способами. Наприклад, можна скласти його у вигляді браслета, як показано на прикладі нижче – у такий спосіб виходить повноцінна альтернатива смарт-годиннику, але з куди більшим екраном.

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Крім того, гаджет можна скласти у формі трикутника. У такому форм-факторі дві частини дисплея на обох кінцях служать контролерами, а вміст (час, повідомлення та інша інформація) відображається на великому екрані посередині.

Також, судячи з зображень, якщо скласти дві крайні частини, виходить звичайний смартфон.

Раніше УНІАН розповідав, що Huawei готує до випуску незвичайний ноутбук без дисплея і клавіатур. Сам пристрій являє собою свого роду "ядро" для аксесуарів, що можна підключати.

Також повідомлялося, що Oppo запатентувала смартфон з камерою на бічній грані корпусу. За задумом дизайнерів, додаткова камера повинна працювати у зв'язці з основною.

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