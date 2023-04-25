Ключовими критеріями при відборі стали п'ять факторів: продуктивність, екран, камери, батарея і програмне забезпечення.

Редакція порталу Engadget склала актуальний список із найкращих Android-смартфонів, що відповідають різним уподобанням та бюджетам. Всі вони рекомендовані для купівлі у 2023 році, а до переліку увійшли моделі від Google, OnePlus та Samsung.

Оглядачі наголошують, що ключовими критеріями при відборі стали п'ять факторів: продуктивність, екран, камери, батарея і програмне забезпечення.

Найкращим флагманом для купівлі в 2023 році був визнаний Google Pixel 7 Pro, в якому недолік продуктивності компенсується першокласним програмним софтом від Google. На тлі конкурентів він також виділяється оригінальним дизайном і одним з найкращих наборів камер серед всіх смартфонів, доступних сьогодні.

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Базовий Pixel 7 відрізняється від Pro-моделі 6.3-дюймовою матрицею з Full HD+ і частотою 90 Гц, відсутністю телевика, 8 ГБ оперативної пам'яті, а також місткістю акумулятора – 4355 мАг. Але незалежно від того, чи віддаєте перевагу смартфонам меншого, чи більшого розміру, ви не помилитеся, вибравши Pixel 7 або Pixel 7 Pro, пише Engadget.

Водночас китайський смартфон OnePlus 11 назвали оптимальним Android-пристроєм середнього класу. Його рекомендують тим, хто хоче апарат з великим екраном, хорошими камерами і топовою продуктивністю, але не готовий переплачувати за традиційний флагман.

Зазначається, що завдяки потужній дротовій зарядці OnePlus потужністю 100 Вт смартфон заряджається швидше, ніж будь-який інший аналог від Google або Samsung. Що стосується фотоможливостей, то постійне партнерство компанії з Hasselblad призвело до помітного поліпшення якості зображення.

Найкращим бюджетним смартфоном, за версією оглядачів, виявився Pixel 6a. Згадується, що Google вдалося домогтися виняткового балансу ціни і якості. Жоден інший пристрій в цьому сегменті не може потягатися з "гуглофоном" в плані камери, софта і продуктивності.

Разом з тим зобов'язання Google щодо оновлення програмного забезпечення означає, що покупцям гарантують принаймні трирічну підтримку ОС та п'ять років виправлень безпеки.

Samsung Galaxy S23 Ultra назвали найкращим смартфоном преміум класу, а кращим складним смартфоном став інший апарат виробника – Galaxy Z Fold 4. Останній перетворюється зі смартфона в планшет одним рухом, завдяки двом екранами діагоналлю 6,2 і 7,8 дюйма.

У 2023 році можна купити телефон, здатний на все, що забажає користувач, маючи в кишені не більше $150. Фахівці порталу Gizchina склали свій рейтинг найкращих бюджетних Android-смартфонів, що вийшли в останні кілька років.

Водночас УНІАН ділився рейтингом найкращих компактних смартфонів для купівлі в 2023 році. Вони не займуть багато місця в кишені і підійдуть для повсякденних завдань, а також розваг.

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