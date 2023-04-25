Найкращим флагманом був визнаний Pixel 7 Pro, а бюджетним смартфоном – Pixel 6a / фото Google

Редакція порталу Engadget склала актуальний список із найкращих Android-смартфонів, що відповідають різним уподобанням та бюджетам. Всі вони рекомендовані для купівлі у 2023 році, а до переліку увійшли моделі від Google, OnePlus та Samsung.

Оглядачі наголошують, що ключовими критеріями при відборі стали п'ять факторів: продуктивність, екран, камери, батарея і програмне забезпечення.

Найкращим флагманом для купівлі в 2023 році був визнаний Google Pixel 7 Pro, в якому недолік продуктивності компенсується першокласним програмним софтом від Google. На тлі конкурентів він також виділяється оригінальним дизайном і одним з найкращих наборів камер серед всіх смартфонів, доступних сьогодні.

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Базовий Pixel 7 відрізняється від Pro-моделі 6.3-дюймовою матрицею з Full HD+ і частотою 90 Гц, відсутністю телевика, 8 ГБ оперативної пам'яті, а також місткістю акумулятора – 4355 мАг. Але незалежно від того, чи віддаєте перевагу смартфонам меншого, чи більшого розміру, ви не помилитеся, вибравши Pixel 7 або Pixel 7 Pro, пише Engadget.

фото Google

Водночас китайський смартфон OnePlus 11 назвали оптимальним Android-пристроєм середнього класу. Його рекомендують тим, хто хоче апарат з великим екраном, хорошими камерами і топовою продуктивністю, але не готовий переплачувати за традиційний флагман.

Зазначається, що завдяки потужній дротовій зарядці OnePlus потужністю 100 Вт смартфон заряджається швидше, ніж будь-який інший аналог від Google або Samsung. Що стосується фотоможливостей, то постійне партнерство компанії з Hasselblad призвело до помітного поліпшення якості зображення.

фото OnePlus

Найкращим бюджетним смартфоном, за версією оглядачів, виявився Pixel 6a. Згадується, що Google вдалося домогтися виняткового балансу ціни і якості. Жоден інший пристрій в цьому сегменті не може потягатися з "гуглофоном" в плані камери, софта і продуктивності. 

Разом з тим зобов'язання Google щодо оновлення програмного забезпечення означає, що покупцям гарантують принаймні трирічну підтримку ОС та п'ять років виправлень безпеки. 

фото Google

Samsung Galaxy S23 Ultra назвали найкращим смартфоном преміум класу, а кращим складним смартфоном став інший апарат виробника – Galaxy Z Fold 4. Останній перетворюється зі смартфона в планшет одним рухом, завдяки двом екранами діагоналлю 6,2 і 7,8 дюйма.

фото Samsung

У 2023 році можна купити телефон, здатний на все, що забажає користувач, маючи в кишені не більше $150. Фахівці порталу Gizchina склали свій рейтинг найкращих бюджетних Android-смартфонів, що вийшли в останні кілька років.

Водночас УНІАН ділився рейтингом найкращих компактних смартфонів для купівлі в 2023 році. Вони не займуть багато місця в кишені і підійдуть для повсякденних завдань, а також розваг.

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