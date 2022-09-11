Переважно таке трапляється, коли ви щойно закінчили роботу в програмі або з документом, а він все ще зайнятий якимось системним процесом.

Одна з найчастіших проблем, з якою стикаються початківці ПК-юзери – не видаляється той чи інший файл, або папка, які потрібно-таки видалити.

Переважно таке трапляється, коли ви щойно закінчили роботу в програмі або з документом, а він все ще зайнятий якимось системним процесом.. При цьому вискакує набридлива помилка "Дія не може бути виконана, оскільки цей файл відкритий в [....]"

Видалення файлу без додаткових програм

Коли файл зайнятий іншим процесом і ви ніяк не можете його видалити, у помилці вказано, яким саме процесом він зайнятий – це може бути медіаплеєр, торрент-клієнт або будь-яка інша програма.

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Щоб дізнатися напевно, запустіть "Диспетчер завдань" (Ctrl + Shift + Esc), знайдіть процес, який використовує ваш файл або документ, клацніть по ньому правою кнопкою миші й виберіть "Зняти завдання".

Наприклад, якщо вам не вдається видалити файл або папку з фільмом, переконайтеся, що медіаплеєр через який ви його запускали (в нашому випадку KMPlayer), закритий.

Спеціальною утилітою

Серед софта, який призначений для розблокування файлів, найпопулярнішим вважаються LockHunter і Unlocker.

Вони обидві поширюються безкоштовно, а їх принцип роботи полягає в автоматичному виявленні фонових процесів, які не дозволяють видалити файл, і їх подальшому усуненні.

Якщо вибиває помилку, що вам відмовлено в доступі

Іноді видалити файл не виходить через відсутність у користувача адміністраторських прав. У таких випадках Windows повідомляє, що в доступі відмовлено. Як правило, ця причина поширюється на ігровий контент, скачаний з інтернету (зокрема, ріпаки).

Щоб розв'язати проблему, потрібно змінити власника файлу. Для цього, клацніть ПКМ по необхідному файлу, далі "Властивості" → "Безпека" → "Додатково". Біля пункту "Власник" натисніть "Змінити", потім "Додатково" І "Пошук". Виберіть у списку поточний обліковий запис → ОК.

Раніше УНІАН розповідав, які файли й папки можна видалити на диску з, не зламавши при цьому комп'ютер. Ця замітка насамперед стане в пригоді власникам ультрабуків з малим обсягом пам'яті.

Також ділилися порадами, що робити зі старою USB-флешкою. У цих міні-накопичувачів є набагато більше можливостей, ніж могло здатися спочатку.

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