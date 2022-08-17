У цих міні-накопичувачів є набагато більше можливостей, ніж могло здатися.

Напевно, кожен українець десь вдома має 1-2 невикористовувані USB-флешки. Колись диво інженерної думки змінили зовнішні жорсткі диски та SSD, які надають в рази більше пам'яті й блискавичну швидкість зчитування.

Проте, у цих міні-накопичувачів є набагато більше можливостей, ніж могло здатися спочатку. Якраз про них і піде мова в замітці нижче.

Зробіть ключ для блокування і розблокування комп'ютера

Якщо авторизація через пароль не здається вам достатньо захищеною, можна підвищити рівень безпеки шляхом флешки, встановивши на неї спеціальні програми. Наприклад, Rohos Logon Key і USB Raptor.

Суть в тому, що для розблокування системи потрібно вставити в комп'ютер флешку – без неї ПК блокується, і ніхто не може отримати доступ до файлів.

Зберігайте на ній переносні програми

У кожної популярної програми є Portable‑версія. Їх фішка в тому, що вони запускаються не з жорсткого диска або SSD, а з флешки.

Наприклад, встановивши на свою флешку Portable‑версію Chrome, Opera або іншого браузера, яким ви користуєтеся, всі встановлені розширення, закладки та сайти переносяться разом з нею. Це особливо стане в пригоді тим, хто часто працює за чужими комп'ютерами – наприклад, в університетській бібліотеці або в Інтернет‑кафе.

Знайти Portable-версію практично будь-якої програми можна тут.

Підготуйте диск відновлення системи

Якщо ваш комп'ютер дав перманентний збій – наприклад, пошкоджений завантажувач Windows – врятувати його можна за допомогою диска відновлення системи. Досить увіткнути "аварійну" флешку в пристрій, перезавантажитися, і можна буде полагодити нещасну ОС.

Створити такий диск займе не більше 10 хвилин вашого часу. Перейдіть в "Пуск" → "Диск відновлення", відкрийте утиліту, що з'явиться, і дотримуйтесь інструкцій.

Прискорте роботу ПК

У системах Windows існує тип застосунків (наприклад, ReadyBoost), які прискорюють роботу ПК за допомогою флешки, використовуючи її як додаткову оперативну пам'ять.

Для сучасних комп'ютерів потреби в ній як такої немає, оскільки ОЗУ і так вистачає. Але якщо у вас є застаріле залізо, скажімо, з 3-4 ГБ оперативки, можна отримати всі переваги швидкого запуску без втрати фізичної пам'яті.

Встановіть набір ретроігр

Варіант для ретрогеймерів. Якщо трохи заморочитися, то можна встановити на стару флешку емулятор, скажімо, для Sega, закинути туди кілька ROM-файлів з улюбленими олдскульними проєктами, і в будь-який момент зануритися в нестаріючу класику,

Благо ретро-ігри вимагають дуже мало пам'яті та успішно запускаються практично на чому завгодно.

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