Ця замітка особливо стане в пригоді власникам ультрабуків з малим об'ємом пам'яті.

З часом системний диск, на якому встановлено Windows, забивається. Мало хто усвідомлює, скільки всіляких логів й непотрібних файлів залишають після себе кожен відвіданий ресурс, кожна запущена утиліта або встановлений апдейт.

Розповідаємо, які файли і папки можна видалити, не зламавши при цьому комп'ютер. Ця замітка в першу чергу стане в пригоді власникам ультрабуків з малим обсягом пам'яті.

Тимчасові файли Windows

Шлях: C:\Windows\Temp

Тут зберігаються різні дані, які Windows в один час використовувала для оптимізації своєї роботи, але потім в них пропала потреба. Переважно система самостійно наповнює і очищає цю папку, однак якщо у вас недостатньо місця на диску і вам потрібно його терміново звільнити, сміливо видаляйте всі файли з папки Temp.

Якщо там буде знаходитися щось важливе, тоді система знову завантажить ці файли, коли виявить, що вони відсутні.

Файл глибокого сну

Шлях: C:\hiberfil.sys

Windows зберігає в цей файл вміст оперативної пам'яті ПК, коли він переходить в режим глибокого сну – глибокого сну. Це корисно для ноутбуків і тих девайсів, які потрібно часто включати і вимикати.

Однак, якщо ви не використовуєте сплячий режим, файл глибокого сну вам ніякої користі не несе. Щоб видалити його:

Виконайте комбінацію Win + X і клацніть в меню пункт "Windows PowerShell (адміністратор)". Введіть команду "powercfg.exe /hibernate off". Перезавантажтеся - і система позбудеться зайвих файлів самостійно.

Папка Windows.old

Шлях: C:\Windows.old

Кожного разу, коли ви оновлюєтеся до свіжої версії Windows, попередня версія зберігається в папці Windows.old. Це потрібно для того, аби у разі чого відкотиться до старої версії.

Однак, якщо вам добре живеться з поточною версією системи і все працює без нарікань, можна спокійно позбавлятися від цієї папки. Порядок дій аналогічний з "гібернацією", але в цьому випадку необхідна команда – rd /s /q c:windows.old

LiveKernelReports

Шлях: C:\Windows\LiveKernelReports

У цій папці містяться звіти помилок в системі, які веде Windows. Папка сама по собі корисна, але якщо ваш комп'ютер працює без нарікань і проблем з ним не виникає, потреби в ній як такої немає.

Тому спокійно виділяйте в папці LiveKernelReports файли в форматі DMP (інше не чіпайте) й зносьте їх.

SoftwareDistribution

Шлях: C:\Windows\SoftwareDistribution

Всі оновлення Windows завантажуються в цю папку перед установкою. Переважно вона заповнюється й анулюється без участі користувача.

Втім, бувають випадки, що апдейти системи зависають і перестають встановлюватися належним чином. В результаті прогрес оновлення стопориться, а SoftwareDistribution розпухає часом до гігабайтів.

Натисніть комбінацію Win + X і клацніть в меню пункт "Windows PowerShell (адміністратор)". Введіть команди нижче в хронологічній послідовності, натискаючи після кожної Enter:

net stop wuauserv

net stop cryptSvc

net stop bits

net stop msiserver

Ці команди зупинять службу оновлення, щоб вона не заважала видаленню папки. Далі відкрийте SoftwareDistribution, зітріть весь вміст і знову запустіть в PowerShell команди:

net start wuauserv

net start cryptSvc

net start bits

net start msiserver

Після цього оновлення перестане зависати.

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