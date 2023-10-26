Девайс розроблявся спільно з інженерами iFixit. Користувач може самостійно замінити практично будь-який зламаний компонент.

Щороку редакція журналу Time вибирає винаходи та гаджети, які роблять світ "кращим, розумнішим і цікавішим". Дуже багато з них варті уваги, включаючи телефони. Цього року таким став Nokia G22, звернули увагу в Mezha.media.

Особливість смартфона полягає в його високій ремонтопридатності. Будь-який користувач, у якого є невелика викрутка і п'ять хвилин часу, може замінити акумулятор, дисплей, камеру і задню кришку – деталі, які найчастіше ламаються.

Як говоритися у замітці Time, торік близько 5,3 мільярда мобільних гаджетів вийшли з ладу. Ці втрати призвели до популяризації техніки, яку легше відремонтувати ніж замінити.

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Девайс розроблявся спільно з фахівцями iFixit, які займаються оцінкою ремонтопридатності різної техніки. Офіційні запчастини для Nokia G22 доступні на сайті компанії разом з усім необхідним для ремонту. Як зазначають в HMD, в Україні замінні деталі до ремонтопридатних смартфонів будуть доступні вже найближчим часом.

У плані характеристик, Nokia G22 – звичайний бюджетник: 6,52-дюймовий HD-дисплей з частотою 90 Гц, процесор Unisoc t606, 4/64 ГБ пам'яті та акумулятор 5050 мАг. Також є вологозахист IP52. Виробник обіцяє підтримку запчастинами протягом 5 років і два роки оновлень Android (три роки патчів безпеки).

Nokia G22 вийшов ще в березні цього року за ціною 150 євро. В Україні за нього просять 5399 грн.

Раніше УНІАН ділився рейтингом найпростіших і найскладніших моделей смартфонів для самостійного ремонту вдома. Як виявилося, Asus виробляє найпростіші для лагодження апарати, а Sony і Xiaomi – найскладніші.

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