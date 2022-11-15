Відбір проходив за кількома параметрами, в тому числі "вплив на світ, в якому ми живемо".

Журнал Time склав традиційний список найкращих винаходів та гаджетів 2022 року. Цього року в нього включили відразу 200 досягнень замість звичної сотні.

Відбір проходив за кількома параметрами, серед яких оригінальність, креативність, ефективність, амбітність, а також "вплив на світ, в якому ми живемо". Повний список можна подивитися на сайті видання.

Найбільш інноваційним смартфоном очікувано назвали Nothing Phone (1). Він виділяється на тлі конкурентів напівпрозорою задньою кришкою з 900 світлодіодів і дисплеєм з симетричними рамками. В Україні модель продається в ціновому діапазоні від 18 тис.до 27 тис. грн.

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Серед ноутбуків редактори виділили ASUS Zenbook 17 Foldзі складним дисплеєм і без звичного клавіатурного блоку. У розкладеному вигляді у нього 17.3-дюймова OLED – матриця з роздільною здатністю 2560×1920 пікселів, а в складеному – два дисплеї по 12.5 дюйма з Full HD.

Найкращими TWS-навушниками 2022 року визнали LinkBuds від Sony. Вони відрізняються від інших особливою конструкцією: драйвер виконаний у формі "бублика" з отвором посередині, що дозволяє слухати музику і чути навколишні звуки одночасно.

Ну і, звичайно, не могло обійтися без нейромережі DALL-E, яка спровокувала бум на генератори зображень, а також нового космічного телескопа "Джеймс Вебб", який ознаменував нову еру у вивченні Всесвіту.

До рейтингу найкращих винаходів 2022-го увійшла й українська розробка

Йдеться про біонічний протез руки нового покоління від українського стартапу Esper Bionics. Винахід наших земляків опинився в шістці найкращих в категорії "Доступність".

Time пише, що протез руки від Esper Bionics є першим роботом-протезом на базі штучного інтелекту. Тобто, чим більше він працює, тим розумнішим стає. Все завдяки 24 переносним датчикам, які виявляють і обробляють м'язову активність і мозкові імпульси.

Засновник Esper Дмитро Газда створив стартап, надихнувшись дружбою з дівчинкою, яка втратила руку внаслідок аварії. Це і послужило відправною точкою в створенні біонічного протеза кістки руки.

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