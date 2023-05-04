Як виявилося, Asus виробляє найпростіші для лагодження пристрої, а Sony – найскладніші.

У мережі з'явився цікавий рейтинг найпростіших і найскладніших моделей смартфонів для самостійного ремонту вдома. Для цього ресурс Electronics Hub проаналізував дані iFixit – порталу, де публікуються оцінки різних гаджетів з точки зору ремонтопридатності.

Всього дослідникам вдалося проаналізувати 228 моделей від різних виробників. Ось до яких висновків прийшли в Electronics Hub:

Google Pixel 7 є одним з найскладніших телефонів для ремонту – в середньому на його лагодження йде більше ніж година.

Найпростішим в ремонті виявився смартфон Moto G7 – 50% поломок можна полагодити за 25 хвилин.

Айфони в рейтингу найпростіших для ремонту смартфонів зустрічаються найчастіше;

Що стосується брендів в цілому, то Asus виробляє найпростіші для ремонту смартфони, а Sony – найскладніші.

Попри те, що Айфони в середньому ремонтуються близько години, лагодити смартфони Apple не так складно, як ті ж моделі з антирейтингу. Наприклад, молодші моделі iPhone 14 забезпечили знімною задньою панеллю – це помітно спрощує їх ремонт. Така конструкція застосовується вперше після iPhone 4s.

Відео дня

Ці смартфони ремонтувати найважче:

Ці смартфони ремонтувати найлегше:

Якщо ви віддаєте перевагу лагодити гаджети в домашніх умовах, а не відносити їх в дорогі майстерні, то вам краще вибирати смартфони Asus, HTC, LG, Samsung і Apple, відзначають дослідники. А ось з ремонтом моделей Sony, Xiaomi, Huawei, OnePlus і Honor заощадити навряд чи вийде.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року компанія Apple розширила програму "ремонт на дому" на Європу. Користувачі можуть купити на сайті виробника набір для заміни батареї, камери та інших компонентів без допомоги фахівців сервісного центру.

Вас також можуть зацікавити новини: