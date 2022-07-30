Що показово, постраждали тільки пристрої Samsung – моделі інших виробників цілі.

Нинішній липень став одним з найспекотніших в Європі за всю історію спостережень. Як виявилося, довелося нелегко не тільки людям, але і смартфонам.

Зокрема, популярний техноблогер і ютубер mrwhosetheboss розповів, що батареї в трьох його смартфонах деформувалися через спеку, і опублікував відповідні фото.

Що показово, постраждали тільки пристрої південнокорейського бренду – моделі інших виробників цілі. Всім постраждалим не менше трьох років.

До речі, "роздування" батареї вважаються досить поширеною проблемою серед старих смартфонів. Інше питання – чому за даних обставин постраждали тільки пристрої Samsung, адже малоймовірно, що батареї в кожному з цих трьох смартфонів поставлялися одним і тим же постачальником.

Раніше ЗМІ писали, що Samsung продовжує працювати в Росії за "сірими схемами", попри попередні заяви про припинення поставок в країну-агресора.

Як зазначають, автори матеріалу, до війни компанія Samsung контролювала 30% ринку мобільних смартфонів в Росії. І хоча в Samsung на початку березня 2022 року заявили, що припинять поставки електроніки (в т.ч. чіпів і телефонів) в РФ, робота триває.

Втім, подібні схеми вже встигли "вилізти боком". УНІАН писав, що смартфони Samsung, які в обхід санкцій ввозять в Росію по "сірому" імпорту, перестали активуватися з російської SIM-картою. Всьому причиною – регіональні обмеження, введені південнокорейським виробником.

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