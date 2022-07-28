Три способи дізнатися напевно, чи варто міняти батарею або проблема в іншому.

Ще якихось 10 років тому зарядки телефону могло спокійно вистачити на тиждень роботи, нині "підживлювати" апарат доводиться мало не кожен день, чи то бюджетник, чи топовий флагман.

Якщо у вас Android-смартфон і ви хочете дізнатися, скільки йому ще "залишилося", ви можете скористатися одним зі способів, перерахованих нижче.

За допомогою сервісного коду

Ви можете отримати доступ до сервісного меню, набравши на своєму смартфоні наступну комбінацію: ##4636##.

В результаті на дисплеї зобразиться меню, схоже на те, що на скріншоті нижче. Далі вам потрібно вибрати пункт "Battery information".

Варто зауважити, що бувають випадки, коли виробник блокує доступ до цього меню або до параметра, пов'язаного з акумуляторною батареєю вашого смартфона.

За допомогою встановленого ПЗ

Таке є, наприклад, у Самсунга. Називається вона Samsung Members, заходите в "Підтримку" → "Діагностика" → "Стан акумулятора".

Через сторонні додатки

Завантажити їх можна безкоштовно в Google Play. Вони не тільки дозволяють швидко зорієнтуватися і отримати приблизне уявлення про стан акумулятора, але і надають корисні функції по типу економії заряду.

Найпопулярніші з них – Accu​Battery, 3C Battery Manager, AIDA64 (також можна отримати інформацію про процесор, оперативну пам'ять, використовувані датчики тощо).

Після їх установки рекомендується пару раз розрядити і зарядити пристрій: тоді ви зможете точно зрозуміти, чи варто міняти батарею, чи ні.

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