Відомо, що тільки за минулий місяць по "сірому" імпорту в країну було ввезено щонайменше 45-50 тисяч смартфонів Samsung.

Операторські смартфони Samsung, які в обхід санкцій ввозять до Росії через "паралельний імпорт", перестали активуватися з російською SIM-картою. Всьому причиною – регіональні обмеження, введені південнокорейським виробником.

Про це пише ряд профільних російських ЗМІ.

Зокрема, для того, аби розблокувати частину з них, необхідно звернутися в сервісний центр, заплатити 5 тисяч рублів та почекати два тижні, поки Samsung розгляне питання й надасть співробітникам сервісу код регіонального розблокування.

Або вдатися до більш нетривіального методу, але для цього потрібна SIM-карта оператора країни, для якої зроблений гаджет.

Відомо, що тільки за минулий місяць по "сірому" імпорту в Росію було ввезено щонайменше 45-50 тисяч смартфонів Samsung. Переважно ціни на них в півтора-два рази вище рекомендованої, але росіян це не зупиняє.

Нагадаємо, з лютого деякі компанії, зокрема Apple і Samsung, призупинили поставки своєї продукції в Росію. Паралельно китайські гіганти Lenovo і Xiaomi, навіть попри заклики Пекіна чинити опір примусу з-за кордону, по-тихому згортають свій бізнес в країні-агресорі.

У зв'язку з цим у Росії знову зростає популярність фічерфонів – кнопкових телефонів з мінімумом функцій. Поставки "дзвонілок" в першому кварталі зросли на 43%, при цьому імпорт смартфонів скоротився на 14%.

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