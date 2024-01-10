Переможцем, як і рік тому, став бюджетник від Google – це ідеальний смартфон типу "наведи і знімай".

Популярний техноблогер MKBHD з 18-мільйонним YouTube-каналом щороку проводить "сліпий" тест камер. В ході нього він дає своїм глядачам вибір між знімками з різних смартфонів, щоб визначити, у якого пристрою виходять найякісніші фотографії.

Цього року в змагання взяли участь 20 смартфонів від різних брендів – як топових, так і бюджетних. Серед них iPhone 15 Pro, OnePlus 12, Galaxy S23 Ultra, Pixel 7a та інші.

Сам тест проходив наступним чином. Блогер розділив смартфони по парах і зробив однакові фото в звичайному, нічному та портретному режимах. Знімки потім не оброблялися.

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При звичайному денному світлі перше місце, за рішенням користувачів, зайняв Pixel 7a. Що цікаво, за ним розташувалися відразу дві складні моделі – Pixel Fold і OnePlus Open.

Вночі найбільше голосів отримав iPhone 15 Pro. Він обігнав Pixel 8 Pro і Pixel 7a, які зайняли другу позицію і третю позицію відповідно.

І нарешті найкращі портретні фото робить Pixel 8 Pro. Хоча Galaxy Z Fold5 і iPhone 15 Pro відстали від нього зовсім ненабагато.

При підрахунку середнього балу найкращим в сліпому тексті виявився Pixel 7a. Відразу за ним розташувалися ще два пристрої від Google: Pixel 8 Pro та Pixel Fold. Дивно, але останнє місце дісталося Sony Xperia 1 V, незважаючи на те, що цей камерофон позиціюється як модель для професіоналів.

Pixel 7a вийшов у травні минулого року. Бюджетник отримав оновлене комбо камер на 13 і 64 +13 мегапікселів. Але що дійсно виділяє його на тлі конкурентів, так це фірмові алгоритми постобробки зображення. Все це робить його ідеальним смартфоном типу "наведи і знімай". У США він коштує 499 доларів.

А на початку 2024 року компанія OPPO представила смартфон з найдосконалішою камерою на ринку. Новинка отримала пару по-справжньому унікальних фішок, яких не зустрінеш ні в одному іншому смартфоні, включаючи відразу два перископних модулі.

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