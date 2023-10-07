Snapdragon 8 Gen 3 з пам'яттю LPDDR5T виявився на 30% потужніше Apple A17 Pro, який стоїть в нових айфонах.

Qualcomm офіційно ще не представила новий флагманський чипсет Snapdragon 8 Gen 3, на якому працюватимуть Android-флагмани 2024 року, але в мережі вже з'явилися дані про його продуктивність.

Відомий інсайдер під ніком Digital Chat Station повідомив, що Snapdragon 8 Gen 3 набирає близько 2 млн балів в бенчмарку AnTuTu. Для порівняння, найпотужніший на сьогодні Android-смартфон, що працює на базі Snapdragon 8 Gen 2, здобуваэ близько 1,6 млн.

До речі, платформа Apple A17 Pro в нових iPhone 15 Pro набирає близько 1,5 мільйонів балів. Щоправда, що там буде з нагріванням і тротлінгом, поки неясно.

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Судячи з тестів, основний приріст продуктивності припадає на GPU: Gen 3 на 40% швидше Gen 2. Що стосується CPU, то різниця з попередньою моделлю чіпа становить 15-17%. Крім того, нова платформа Qualcomm може підтримувати пам'ять LPDDR5T, як і Dimensity 9300.

Snapdragon Gen 3, як і Gen 2, отримає вісім ядер, але компонуватися вони будуть інакше: 1+5+2 замість 1+4+3. Це одне продуктивне ядро (Cortex-X4 з тактовою частотою 3,2 ГГц), п'ять допоміжних (Cortex A720 на 3 ГГц) і всього два енергоефективних (Cortex-A520 на 2 ГГц).

Першим смартфоном на базі Snapdragon 8 Gen 3 повинен стати новий Xiaomi 13, який вийде в кінці грудня. Також одним з перших новий чипсет отримають флагмани Samsung і OnePlus.

Найпотужніші смартфони Android на сьогодні

Розробники популярного бенчмарка AnTuTu розкрили лідерів по продуктивності серед Android-смартфонів. 9 з 10 позицій в рейтингу належить апаратам на базі нового чіпа Snapdragon 8 Gen 2 – втім, один з чіпів MediaTek все ж зміг скласти йому конкуренцію.

Перше місце займає OnePlus Ace 2 Pro. В його основі лежить розігнаний чіп, Snapdragon 8 Gen 2, також виробник впровадив нову технологію роботи з пам'яттю – середня швидкість відкриття додатків зросла втричі.

Також в топ найпотужніших смартфонів на Android увійшли IQOO 11s, Red Magic 8s Pro, IQOO 11 Pro, vivo X90 Pro+ і Realme GT5.

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