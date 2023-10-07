На відміну від нових айфонів, титанову рамку отримають всі моделі головної флагманської серії Samsung.

З наближенням презентації Galaxy S24 чутки та витоки про основні флагмани Samsung продовжують зростати. Згідно зі свіжою інформацією, Samsung обійде конкурентів Apple по використанню титану в своїх смартфонах і оснастить всі три моделі – Galaxy S24, S24+ і S24 Ultra – титановими рамками.

Про це повідомляє портал WCCFtech з посиланням на одного з головних інсайдерів по частині Samsung. Згідно з інсайдом, південнокорейський виробник сам буде виробляти рамку для Galaxy S24 на заводі у В'єтнамі, а рамки для S24+ і S24 Ultra буде замовляти у сторонніх компаній.

Як відомо, в цьому році Apple випустила iPhone 15 Pro і 15 Pro Max з новими титановими рамками, що викликали великий інтерес аудиторії і оглядачів. Водночас молодші моделі зберегли алюмінієві рамки. Зазначається, що титан – це ідеальний баланс між вагою, щільністю і стійкістю.

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Втім, у титана є й свої недоліки. Наприклад, він дуже легко дряпається та залишає сліди використання. Втім, його справжнє призначення – захищати внутрішні компоненти і з цим новий матеріал справляється дуже добре.

Що ще відомо про Galaxy S24

З чуток, базовий S24 отримає дизайнерську фішку останніх iPhone – плоскі грані. Зі специфікацій: дисплей Dynamic AMOLED з кадровою частотою 120 Гц і яскравістю 2500 ніт, процесор Snapdragon 8 Gen 3 (Exynos 2400 в Європі), акумулятор ємністю 4000 мАг і OneUI 6 на базі Android 14.

Найтоповіший та найдорожчий Galaxy S24 Ultra буде виділятися "однією з найвужчих рамок серед всіх смартфонів". А щодо ключових характеристик користувачів чекає куди більше нововведень, ніж при переході з S22 Ultra на S23 Ultra.

Презентація всієї лінійки Samsung Galaxy S24 відбудуться в середині січня 2024 року. Також відомо про плани виробника вже в наступному році випустити сенсор камери з рекордною роздільною здатністю 440 Мп.

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