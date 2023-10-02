Він вийшов в кінці серпня й окрім найпотужнішого "заліза" отримав низку крутих фішок.

Команда популярного бенчмарка AnTuTu провела тести та перерахувала найпотужніші смартфони Android незалежно від їх вартості станом на вересень 2023 року.

Як з'ясувалося, випущений напередодні iPhone 15 Pro Max хоч і крутий апарат, проте в плані продуктивності його обходить середньобюджетний телефон OnePlus. 15 Pro Max у версії з накопичувачем 1 Тбайт набрав у тестах 1,64 млн бала. Для порівняння, OnePlus Ace 2 Pro отримав в аналогічному бенчмарку 1,66 млн балів й очолив актуальний топ найпотужніших смартфонів.

На другому місці опинився IQOO 11S, а замикає трійку лідерів Red Magic 8S Pro. Показово, що в топі немає жодної моделі Samsung, а найкраща з моделей Xiaomi – Xiaomi 13 Ultra – тільки на 9 місці.

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Також варто зауважити, що 9 із 10 позицій в рейтингу належить апаратам на базі процесора Snapdragon 8 Gen 2, й тільки модель iQOO Neo 8 Pro, що замикає десятку, працює на чипі MediaTek Dimensity 9200.

Що це за середньобюджетний Андроїд, який випередив топовий айфон

В основі OnePlus Ace 2 Pro лежить розігнаний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, який і став причиною такої високої продуктивності. Водночас OnePlus впровадила нову технологію роботи з пам'яттю – середня швидкість відкриття додатків зросла втричі.

Також телефон отримав 6,74-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою 120 Гц і яскравістю 1600 ніт, потрійну камеру 50+8+2 мегапікселів та батарею на 5000 мАг з однією з найшвидших зарядок: з 0% до 100% батарея за 17 хвилин. Окремої згадки заслуговує технологія антидощу.

Смартфон вийшла в Китаї в кінці серпня й поки що його не можна купити в Україні. Вартість стандартної версії Ace 2 Pro на 12/256 Гбайт починається від 410 доларів. Модель з 24 Гбайт ОЗУ і 1 Тбайт вбудованої пам'яті оцінили в $550.

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