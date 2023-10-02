Команда популярного бенчмарка AnTuTu провела тести та перерахувала найпотужніші смартфони Android незалежно від їх вартості станом на вересень 2023 року.
Як з'ясувалося, випущений напередодні iPhone 15 Pro Max хоч і крутий апарат, проте в плані продуктивності його обходить середньобюджетний телефон OnePlus. 15 Pro Max у версії з накопичувачем 1 Тбайт набрав у тестах 1,64 млн бала. Для порівняння, OnePlus Ace 2 Pro отримав в аналогічному бенчмарку 1,66 млн балів й очолив актуальний топ найпотужніших смартфонів.
На другому місці опинився IQOO 11S, а замикає трійку лідерів Red Magic 8S Pro. Показово, що в топі немає жодної моделі Samsung, а найкраща з моделей Xiaomi – Xiaomi 13 Ultra – тільки на 9 місці.
Також варто зауважити, що 9 із 10 позицій в рейтингу належить апаратам на базі процесора Snapdragon 8 Gen 2, й тільки модель iQOO Neo 8 Pro, що замикає десятку, працює на чипі MediaTek Dimensity 9200.
Що це за середньобюджетний Андроїд, який випередив топовий айфон
В основі OnePlus Ace 2 Pro лежить розігнаний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, який і став причиною такої високої продуктивності. Водночас OnePlus впровадила нову технологію роботи з пам'яттю – середня швидкість відкриття додатків зросла втричі.
Також телефон отримав 6,74-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою 120 Гц і яскравістю 1600 ніт, потрійну камеру 50+8+2 мегапікселів та батарею на 5000 мАг з однією з найшвидших зарядок: з 0% до 100% батарея за 17 хвилин. Окремої згадки заслуговує технологія антидощу.
Смартфон вийшла в Китаї в кінці серпня й поки що його не можна купити в Україні. Вартість стандартної версії Ace 2 Pro на 12/256 Гбайт починається від 410 доларів. Модель з 24 Гбайт ОЗУ і 1 Тбайт вбудованої пам'яті оцінили в $550.