Це ставить Honor в один ряд з такими серйозними конкурентами, як Samsung і Google.

Samsung і Google довгий час були єдиними виробниками Android, що пропонують семирічний цикл програмної підтримки своїх смартфонів. Тепер до них приєдналася Honor і, можливо, в майбутньому список поповниться іншими китайськими брендами.

Компанія вже підтвердила, що першим телефоном з таким рівнем підтримки стане Magic 7 Pro. Коли пристрій вийшов у Європі в січні, йому спочатку обіцяли 5 років оновлень. Втім, оскільки Honor тепер переглянула політику, смартфон буде підтримуватися аж до 2032 року – чи до Android 22.

Honor каже, що настільки тривала програмна підтримка, "гарантує, що користувачі Magic Series матимуть доступ до передових можливостей штучного інтелекту та інноваційних функцій на довгі роки вперед".

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Поки незрозуміло, які ще смартфони Honor переведуть на семирічний цикл оновлень, і чи буде ця нова програма поширюватися на флагмани минулих років. Чекаємо подробиць від компанії.

ЗМІ зазначають, що якщо раніше Android-виробники робили ставку на кількість мегапікселів у камерах і хто має потужніше "залізо", то тепер у пріоритеті тривала програмна підтримка, яка завжди вважалася головною фішкою Apple.

Наприкінці лютого Xiaomi раптово припинила підтримку цілої низки смартфонів і кількох планшетів. Вони залишаться на поточній версії HyperOS і більше не отримають нових функцій.

Раніше фахівці обрали найкращі Android-смартфони в межах від 8000 до 20 000 тисяч гривень. До рейтингу потрапили моделі від Samsung, Google, OnePlus, Nothing і Moto.

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