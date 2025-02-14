Google непомітно встановила на мільярд телефонів програму-шпигун: як її видалити

Компанія стверджує, що її нова програма не передбачає стеження, але користувачі не раді, що її було встановлено без їхнього відома.

Користувачі смартфонів на Android нещодавно помітили встановлення на своїх пристроях дивного додатка Android System SafetyCore. Виявилося, що його розробила Google, втім, це не врятувало від появи припущень про можливе стеження і витік особистих даних.

Користувачів насторожило те, що додаток було встановлено без їхнього відома. Деякі з них побігли на Reddit, щоб знайти інформацію про загадковий додаток:

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Вирішивши погасити паніку, що зароджується, в Google виступили з коментарем. Виявилося, що Android System SafetyCore – це ШІ-додаток, який сканує фотографії, що зберігаються на пристрої користувача, але не заради стеження за листуванням користувача, а заради захисту людей від контенту 18+.

Так, штучний інтелект сканує ваші листування в Google Messages і маркує всі фотографії 18+ від інших відправників. Google подає це як засіб забезпечення безпеки дітей і запевняє, що застосунок ніколи не надсилатиме зображення з вашого телефона на свої сервери.

Однак офіційне пояснення ситуацію не розрядило, а лише погіршило. Той факт, що ШІ працює локально, означає, що він як мінімум споживає ресурси смартфона. А значить акумулятор тримає заряд гірше, продуктивність знижується. Не кажучи вже про можливий витік даних.

Android System SafetyCore як видалити

На щастя, є і хороші новини. Оскільки додаток поширюється через "Play Маркет", його можна в будь-який момент видалити. Для цього відкрийте налаштування смартфона, перейдіть у розділ "Додатки" і знайдіть у списку Android System SafetyCore.

Раніше Apple без попередження активувала на iPhone функцію, яка сканує ваші особисті фотографії. IT-фахівці розкритикували нову функцію і закликали всіх її відключити.

Якщо вам цікаві техно-лайфхаки, УНІАН розповідав про спосіб очистити 7 ГБ пам'яті на iPhone, відключивши всього одну функцію. Також ділилися секретним налаштуванням, яке збільшить швидкість Wi-Fi.

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