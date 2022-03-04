У застосунку "Київ Цифровий" змінили звуковий сигнал для сповіщень повітряної тривоги.
Про це повідомляє в Telegram команда "Київ Цифровий".
Зазначається, що відтепер у разі тривоги сповіщення надходитимуть зі спеціальним звуком. Щоб почути його, потрібно додати гучність для звуку в телефоні та увімкнути звукові сповіщення для "Київ Цифровий".
Як увімкнути звукові сповіщення на iOS?
Виберіть "Параметри" - "Київ Цифровий" - "Сповіщення" та увімкніть "Звуки" кнопкою-перемикачем.
Як увімкнути звукові сповіщення на Android?
Виберіть "Налаштування" - "Програми" - "Київ Цифровий" - "Сповіщення" та увімкніть "Дозволити звук" кнопкою-перемикачем.
Оновлена версія вже доступна в App Store і Google Play. Також оновити застосунок можна за посиланням.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві створили мапу працюючих аптек.