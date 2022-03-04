Відтепер у разі тривоги сповіщення в застосунку надходитимуть зі спеціальним звуком.

У застосунку "Київ Цифровий" змінили звуковий сигнал для сповіщень повітряної тривоги.

Про це повідомляє в Telegram команда "Київ Цифровий".

Зазначається, що відтепер у разі тривоги сповіщення надходитимуть зі спеціальним звуком. Щоб почути його, потрібно додати гучність для звуку в телефоні та увімкнути звукові сповіщення для "Київ Цифровий".

Як увімкнути звукові сповіщення на iOS?

Виберіть "Параметри" - "Київ Цифровий" - "Сповіщення" та увімкніть "Звуки" кнопкою-перемикачем.

Як увімкнути звукові сповіщення на Android?

Виберіть "Налаштування" - "Програми" - "Київ Цифровий" - "Сповіщення" та увімкніть "Дозволити звук" кнопкою-перемикачем.

Оновлена версія вже доступна в App Store і Google Play. Також оновити застосунок можна за посиланням.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві створили мапу працюючих аптек.

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