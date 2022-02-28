Список аптек поповнюватиметься.

У Києві створили мапу, на якій можна дізнатися, які аптеки працюють.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO), заступник голови КМДА Петро Оленич.

"На мапі можете переглянути, чи є в наявності інсулін в аптеці. Також мапа доступна в застосунку Київ Цифровий", - написав Оленич.

Список аптек поповнюватиметься.

Мапа доступна за посиланням - https://cutt.ly/GAqtqtN

Як повідомляв УНІАН, в Києві сьогодні запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт. Магазини у столиці відкриватимуться поступово упродовж дня, а у схеми руху комунального транспорту столиці внесено зміни через встановлені в місті фортифікаційні споруди.

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