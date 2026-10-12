Xiaomi розкрила графік виходу HyperOS 4: які смартфони оновлять першими

Спочатку OC буде доступна на флагманських моделях серій Xiaomi 17 та Redmi K90.

Xiaomi підтвердила дату початку розгортання стабільної версії HyperOS 4 на базі Android 17. Першими оновлення отримають флагмани серії Xiaomi 17 і Redmi K90, а також планшети Xiaomi Pad 8. Розгортання почнеться в Китаї 15 жовтня і відбуватиметься поетапно.

Як пише Gizmochina, до першої хвилі оновлення увійдуть 12 моделей смартфонів і планшетів Xiaomi та Redmi. Найближчими днями HyperOS 4 має стати доступною на цих пристроях:

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Satellite Edition

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17

Xiaomi Mix Flip 2

Redmi K90 Pro Max

Redmi K90 Pro

Redmi K90 Pro Lamborghini Edition

Redmi K90

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8

Наразі Xiaomi підтвердила терміни виходу стабільної версії HyperOS 4 лише для китайського ринку. За оцінками Gizmochina, міжнародний реліз має розпочатися наприкінці жовтня.

Відео дня

Xiaomi планує завершити розповсюдження оновлення серед першої групи пристроїв до кінця жовтня. Друга хвиля розпочнеться в листопаді й охопить старіші моделі Xiaomi 15 та Redmi K80. А вже в грудні черга дійде до Xiaomi 14 та Redmi K70.

Раніше в мережі з’явився великий список із 100 пристроїв Xiaomi, на яких з’явиться нова ОС. Ймовірно, деякі пристрої з цього списку отримають оновлення лише у 2027 році.

Відомо, що HyperOS 4 на базі Android 17 принесе оновлений інтерфейс Soft Light Glass, покращену продуктивність, нові функції штучного інтелекту та оптимізацію для ігор, планшетів і складаних смартфонів. Розробники також зосередилися на підвищенні енергоефективності та швидкості роботи системи.

Абсолютно точно, що оновлення HyperOS 4 не надійде на пристрої Xiaomi, які у 2026 році вичерпали квоту на оновлення ОС. Серед них – Xiaomi 12S Pro, Redmi Note 12 та інші популярні моделі.

Смартфони Google отримали Android 17 ще в червні – це стало одним із найбільших оновлень за останні роки. Система пропонує глибоку інтеграцію ШІ на базі Gemini, оновлений дизайн з ефектами "розмиття", посилені механізми захисту даних та нові функції багатозадачності.

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