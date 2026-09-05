Samsung назвала терміни виходу Android 17: оновлення отримають майже 100 смартфонів

Samsung офіційно підтвердила, що незабаром почне оновлювати пристрої до стабільної версії One UI 9 на базі Android 17. Першими велике оновлення отримають представники сімейства Galaxy S26, але власникам старіших моделей теж не доведеться довго чекати, пише NapiDroid.
Нова оболонка One UI 9 вперше з’явилася влітку на складаних смартфонах Samsung – Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra та Galaxy Z Flip 8. Пізніше з нею постачався Galaxy S26 FE. Тим часом компанія продовжує тестувати оновлення на інших сумісних пристроях.
Декілька днів тому Samsung випустила восьму бета-версію One UI 9 для лінійки Galaxy S26 і розширила програму для Galaxy S25. Тепер компанія підтвердила, що почне розгортання стабільної версії One UI 9.0 "найближчим часом". Спочатку для смартфонів серії Galaxy S26, а до кінця року оновлення очікується на всіх Galaxy, які підтримують нову One UI.
Якщо Samsung дотримається звичних термінів, оновлення може з'явитися вже на початку наступного тижня. У такому разі власники Galaxy S26 отримають стабільну версію One UI 9 вже у понеділок. Спочатку оновлення з’явиться в Південній Кореї, після чого компанія почне розширювати його доступність по всьому світу.
Повідомляється, що One UI 9 отримають понад 100 смартфонів і планшетів Samsung. До попереднього списку увійшли близько 75 смартфонів і 18 планшетів.
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy A57, A56, A55, A54
- Galaxy A37, A36, A35, A34
- Galaxy A27, A26, A25, A24
- Galaxy A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G)
- Galaxy A07 (4G/5G), A06 5G
- Galaxy M56, M55, M55s, M54
- Galaxy M47
- Galaxy M36, M35, M34
- Galaxy M17, M17e, M16, M15
- Galaxy M07, M06
- Galaxy F70e
- Galaxy F56, F55, F54
- Galaxy F36, F34
- Galaxy F17, F16, F15
- Galaxy F07, F06
- Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro
- Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10 Lite, Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A11, Tab A11+
- Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro
Абсолютно точно, що оновлення One UI 9 не надійде на пристрої Samsung, які у 2026 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 та інші популярні моделі.
Смартфони Google отримали Android 17 ще в червні – це стало одним із найбільших оновлень за останні роки. Система пропонує глибоку інтеграцію ШІ на базі Gemini, оновлений дизайн з ефектами "розмиття", посилені механізми захисту даних та нові функції багатозадачності.