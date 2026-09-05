Samsung назвала терміни виходу Android 17: оновлення отримають майже 100 смартфонів

Наразі оновлення доступне лише на нових складаних смартфонах та Galaxy S26 FE.

Samsung офіційно підтвердила, що незабаром почне оновлювати пристрої до стабільної версії One UI 9 на базі Android 17. Першими велике оновлення отримають представники сімейства Galaxy S26, але власникам старіших моделей теж не доведеться довго чекати, пише NapiDroid.

Нова оболонка One UI 9 вперше з’явилася влітку на складаних смартфонах Samsung – Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra та Galaxy Z Flip 8. Пізніше з нею постачався Galaxy S26 FE. Тим часом компанія продовжує тестувати оновлення на інших сумісних пристроях.

Декілька днів тому Samsung випустила восьму бета-версію One UI 9 для лінійки Galaxy S26 і розширила програму для Galaxy S25. Тепер компанія підтвердила, що почне розгортання стабільної версії One UI 9.0 "найближчим часом". Спочатку для смартфонів серії Galaxy S26, а до кінця року оновлення очікується на всіх Galaxy, які підтримують нову One UI.

Відео дня

Якщо Samsung дотримається звичних термінів, оновлення може з'явитися вже на початку наступного тижня. У такому разі власники Galaxy S26 отримають стабільну версію One UI 9 вже у понеділок. Спочатку оновлення з’явиться в Південній Кореї, після чого компанія почне розширювати його доступність по всьому світу.

Повідомляється, що One UI 9 отримають понад 100 смартфонів і планшетів Samsung. До попереднього списку увійшли близько 75 смартфонів і 18 планшетів.

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy A57, A56, A55, A54

Galaxy A37, A36, A35, A34

Galaxy A27, A26, A25, A24

Galaxy A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G)

Galaxy A07 (4G/5G), A06 5G

Galaxy M56, M55, M55s, M54

Galaxy M47

Galaxy M36, M35, M34

Galaxy M17, M17e, M16, M15

Galaxy M07, M06

Galaxy F70e

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F36, F34

Galaxy F17, F16, F15

Galaxy F07, F06

Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10 Lite, Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A11, Tab A11+

Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro

Абсолютно точно, що оновлення One UI 9 не надійде на пристрої Samsung, які у 2026 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 та інші популярні моделі.

Смартфони Google отримали Android 17 ще в червні – це стало одним із найбільших оновлень за останні роки. Система пропонує глибоку інтеграцію ШІ на базі Gemini, оновлений дизайн з ефектами "розмиття", посилені механізми захисту даних та нові функції багатозадачності.

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