Samsung сховала найкраще налаштування камери Galaxy S26 Ultra в окремому застосунку

У Galaxy S26 Ultra є режим зйомки з роздільною здатністю 24 Мп, який дозволяє отримувати більш деталізовані фотографії без надто великих файлів.

У Galaxy S26 Ultra є режим зйомки в 24 Мп, який дозволяє отримувати більш деталізовані знімки без значного збільшення розміру файлів. Однак за замовчуванням така можливість недоступна в стандартному додатку камери – Samsung приховала її в окремому додатку.

Основна камера Galaxy S26 Ultra оснащена сенсором на 200 Мп, проте за замовчуванням смартфон знімає з роздільною здатністю 12 Мп. Для цього використовується технологія об’єднання сусідніх пікселів, яка допомагає зменшити шум і поліпшити якість знімків за умови недостатнього освітлення.

Автор Android Police звернув увагу на проблему після обробки знімків. Фотографії у стандартній роздільній здатності 12 МП виглядали гідно, однак під час кадрування або подальшої обробки втрачали дрібні деталі.

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Перемикання на 50 Мп дозволяє зберегти більше інформації, однак займає помітно більше місця в пам'яті смартфона. Тому роздільна здатність 24 Мп виявилася компромісом між якістю та розміром файлів.

Цей режим використовує технологію AI Fusion, щоб наблизити деталізацію до результатів зйомки на 50 Мп. При цьому фотографувати можна у звичайному режимі, без необхідності вручну налаштовувати ISO, витримку та експозицію.

Як увімкнути режим 24 Мп на Galaxy S26 Ultra

Примітно, що Samsung не додала цю можливість до стандартного інтерфейсу камери за замовчуванням. Щоб скористатися нею, необхідно встановити безкоштовний додаток Camera Assistant із Galaxy Store.

Потім слід запустити його, вибрати пункт "Роздільна здатність 24 Мп" та активувати зйомку в цьому форматі. Після цього у стандартному додатку "Камера" в режимі "Фото" з’явиться перемикач 24M.

Якщо потрібно, щоб камера щоразу запускалася саме з такою роздільною здатністю, у Camera Assistant можна активувати параметр Keep 24MP resolution. Без нього додаток повертатиметься до стандартних 12 Мп після закриття камери.

Незважаючи на переваги, новий режим не у всіх ситуаціях перевершує стандартну зйомку. В умовах недостатнього освітлення фотографії у 12 Мп зазвичай виглядають краще завдяки об’єднанню більшої кількості даних на один піксель. Це допомагає зменшити шум і зберегти динамічний діапазон.

Крім того, обробка знімків у 24 Мп займає більше часу – близько трьох секунд на фотографію. Під час серійної зйомки ця затримка може стати помітною.

Тому для повсякденних знімків автор рекомендує залишити стандартну роздільну здатність, а 24 Мп використовувати для фото, які планується кадрувати або редагувати. Тим, кому необхідний повний ручний контроль над параметрами зйомки, доступний додаток Expert RAW із власним режимом 24 Мп.

Раніше портал Amateur Photographer оновив рейтинг найкращих камерофонів і поставив на перше місце Galaxy S26 Ultra. Оглядачі відзначають високу деталізацію знімків, природну передачу кольорів і хороші результати при слабкому освітленні.

Новий витік інформації про Galaxy S27 Pro вказує на те, що саме ця модель може стати найцікавішим флагманом Samsung у 2027 році – і, можливо, більш раціональним вибором для більшості користувачів.

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