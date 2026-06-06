Як Ultra, але компактніше: інсайдери розповіли про новий Samsung Galaxy S27 Pro

Флагманська модель не матиме стилуса та великого екрана, але збереже решту технологій і функцій.

Новий витік інформації про Galaxy S27 Pro вказує на те, що саме ця модель може стати найцікавішим флагманом Samsung у 2027 році – і, можливо, більш раціональним вибором для більшості користувачів.

За даними Gizmochina, Galaxy S27 Pro отримає акумулятор 5000 мАг при компактному 6,47–6,5-дюймовому екрані. Для порівняння, Galaxy S27 Ultra оснастять батареєю 5200–5500 мАг, але з набагато більшим екраном 6,9 дюйма.

При однаковій енергоефективності чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro це може означати, що S27 Pro зрівняється або навіть перевершить час автономної роботи "Ультри" в певних сценаріях використання.

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Також повідомляється, що Samsung планує переглянути стратегію камер у лінійці. Galaxy S27 Ultra позбудеться окремого 3x телеоб'єктива на 10 мегапікселів і замість цього використовуватиме кроп з 200-мегапіксельного основного сенсора для зуму до 5x.

Galaxy S27 Pro приписують більш практичну конфігурацію: основний і надширококутний модулі, як у Ultra, а також окремий 50-Мп телеоб'єктив із 3,5-кратним зумом. Такий підхід забезпечить стабільнішу якість знімків на часто використовуваних фокусних відстанях 3–4x.

Джерела вважають, що Samsung позиціюватиме Ultra як флагманську модель з максимальним набором функцій, стилусом S Pen і найбільшим екраном. Водночас Galaxy S27 Pro може виявитися більш практичним і доступним варіантом для більшості користувачів.

Презентація лінійки Galaxy S27 очікується в січні 2027 року. Тим часом у вересні очікується вихід Galaxy S26 FE, який запропонує флагманську начинку за доступною ціною.

Раніше фахівці назвали 4 налаштування камери Samsung, які потрібно змінити прямо зараз для ідеальних знімків. Навіть найпреміальніші моделі Galaxy розкривають свій потенціал лише при правильному налаштуванні камери.

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