Очікується, що гарнітура коштуватиме майже 600 фунтів стерлінгів (близько 25 тис.грн).

Користувачі помітили в одному з європейських інтернет-магазинів сторінку з ціною і датою виходу другої версії пристрою віртуальної реальності від Sony – PlayStation VR2. До цього компанія говорила, що пристрій з'явиться на полицях магазинів на початку наступного року.

Так, згідно з даними магазину Offergames, реліз гарнітури відбудеться 10 березня 2023 року, а її ціна складе майже 600 фунтів стерлінгів (близько 25 тис.грн).

Цілком можливо, що інформація на сторінці магазину є просто плейсхолдером. Втім, ще влітку відомий інформатор Tidux стверджував, що PlayStation VR2 з'явиться на ринку в кінці лютого-початку березня. Офіційного анонсу від Sony щодо дати виходу і рекомендованої ціни на цю мить не представлено.

PlayStation VR2 – основні подробиці про пристрій

PlayStation VR2 запропонує геймерам два екрани OLED з роздільною здатністю 2000×2040 пікселів, підтримкою HDR і частотою оновлення 120 Гц. Для використання шолома не знадобиться зовнішня камера, оскільки рухи гравця зчитуються за допомогою контролерів.

Крім того, гарнітура зможе відстежувати не тільки пересування користувача в просторі, але і рух очей – вона розпізнає напрямок, в якому дивиться гравець, і це можна застосовувати в геймплеї. За словами Sony, описана особливість гарантує новий рівень реалізму в проєктах для VR.

Раніше в мережі публікували перші "живі" фото гарнітури. Вона має такі ж кольори та футуристичний дизайн, як PlayStation 5.

Вас також можуть зацікавити новини: