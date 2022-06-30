Контролери теж присутні на знімку.

У Мережі з'явилося перше "живе" фото гарнітури віртуальної реальності нового покоління PlayStation VR2. На ньому демонструється шолом з контролерами.

Знімок опублікували співробітники Bit Planet Games на офіційному акаунті студії в Twitter.

Представники компанії повідомили, що не порушують ембарго на демонстрацію PlayStation VR2. Воно нібито вже закінчилося, при цьому Sony ще не публікувала "живих" фотографій. Незабаром Bit Planet Games змінила пост і додала офіційну картинку гарнітури віртуальної реальності. Найімовірніше, японський платформодержатель звернувся до студії і зажадав видалити знімок PS VR2.

На фотографії помітно, що пристрій стилізовано під PlayStation 5. Він має такі ж кольори і футуристичний дизайн. Bit Planet Games в публікації також натякнула на випуск однієї зі своїх ігор на PS VR2. Можливо, це буде перша або друга частина Ultrawings.

PlayStation VR2 — основні подробиці про пристрій

Гарнітура відзначиться роздільною здатністю 2000×2040 на кожне око, OLED-дисплеєм, полем огляду 110 градусів, частотою оновлення 90/120 Гц і підтримкою HDR.

Для використання шолома не знадобиться зовнішня камера, так як рухи гравця зчитуються за допомогою контролерів.

PS VR 2 оснащена технологією відстеження погляду. Гарнітура розпізнає напрямок, в якому дивиться гравець, і це можна застосовувати в геймплеї. За словами Sony, описана особливість гарантує новий рівень реалізму в проектах для VR.

PlayStation VR 2 підтримує тривимірне звучання, а її контролери володіють такою ж тактильною вібрацією, як DualSense.

Вас також можуть зацікавити новини: