Sony оголосила, коли почнуться продажі гарнітури віртуальної реальності нового покоління PlayStation VR2. Пристрій з'явиться на полицях магазинів на початку 2023 року.
Відповідну інформацію опублікували на офіційних акаунтах PlayStation в Twitter.
Зазвичай під фразою "на початку року" мається на увазі перший квартал. Тобто можливість придбати PS VR2 з'явиться у користувачів в період з січня по березень 2023-го.
Чи будуть поставки пристрою в Україну, поки незрозуміло. Sony заморозила свою діяльність в нашій країні через повномасштабне вторгнення Росії. З тих пір компанія не завозить ні консолі, ні нові диски з іграми. Можливо, до першого кварталу 2023 року японський платформотримач повноцінно повернеться на український ринок.
За даними інсайдера і ведучого подкасту XboxEra Ніка Бейкера, відомого під псевдонімом Shpeshal_Nick, Sony планує провести власний захід 8 вересня. Про це інформатор почув від різних джерел. В рамках онлайн-шоу можуть назвати точну дату запуску гарнітури віртуальної реальності.
PlayStation VR2-основні подробиці про пристрій
- Гарнітура відзначиться роздільною здатністю 2000×2040 на кожне око, OLED-дисплеєм, полем огляду 110 градусів, частотою оновлення 90/120 Гц і підтримкою HDR.
- Для використання шолома не знадобиться зовнішня камера, так як рухи гравця зчитуються за допомогою контролерів.
- PS VR 2 оснащена технологією відстеження погляду. Гарнітура розпізнає напрямок, в якому дивиться гравець, і це можна застосовувати в геймплеї. За словами Sony, описана особливість гарантує новий рівень реалізму в проектах для VR.
- PlayStation VR 2 підтримує тривимірне звучання, а її контролери володіють такою ж тактильною вібрацією, як DualSense.