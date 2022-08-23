Пристрій з'явиться на полицях магазинів на початку наступного року.

Sony оголосила, коли почнуться продажі гарнітури віртуальної реальності нового покоління PlayStation VR2. Пристрій з'явиться на полицях магазинів на початку 2023 року.

Відповідну інформацію опублікували на офіційних акаунтах PlayStation в Twitter.

Зазвичай під фразою "на початку року" мається на увазі перший квартал. Тобто можливість придбати PS VR2 з'явиться у користувачів в період з січня по березень 2023-го.

Чи будуть поставки пристрою в Україну, поки незрозуміло. Sony заморозила свою діяльність в нашій країні через повномасштабне вторгнення Росії. З тих пір компанія не завозить ні консолі, ні нові диски з іграми. Можливо, до першого кварталу 2023 року японський платформотримач повноцінно повернеться на український ринок.

За даними інсайдера і ведучого подкасту XboxEra Ніка Бейкера, відомого під псевдонімом Shpeshal_Nick, Sony планує провести власний захід 8 вересня. Про це інформатор почув від різних джерел. В рамках онлайн-шоу можуть назвати точну дату запуску гарнітури віртуальної реальності.

PlayStation VR2-основні подробиці про пристрій

Гарнітура відзначиться роздільною здатністю 2000×2040 на кожне око, OLED-дисплеєм, полем огляду 110 градусів, частотою оновлення 90/120 Гц і підтримкою HDR.

Для використання шолома не знадобиться зовнішня камера, так як рухи гравця зчитуються за допомогою контролерів.

PS VR 2 оснащена технологією відстеження погляду. Гарнітура розпізнає напрямок, в якому дивиться гравець, і це можна застосовувати в геймплеї. За словами Sony, описана особливість гарантує новий рівень реалізму в проектах для VR.

PlayStation VR 2 підтримує тривимірне звучання, а її контролери володіють такою ж тактильною вібрацією, як DualSense.

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