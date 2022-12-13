Перші пристрої представлять на ринку не раніше 2024 року.

Інсайдер і фахівець в дисплейної індустрії Росс Янг поділився планами Apple на використання OLED-дисплеїв у iPad та MacBook. Так, перші пристрої представлять на ринку в 2024 році.

Згідно зі звітом, першими нову матрицю отримають 13-дюймовий MacBook Air і два iPad Pro з діагоналлю 11 і 12,9 дюйма. Анонс планшетів, найімовірніше, відбудеться навесні 2024-го, а нових "макбуків" – на івенті WWDC 2024 влітку.

Як зазначає джерело, всі три пристрої отримають підтримку Apple ProMotion, завдяки якій екрани зможуть працювати з адаптивною частотою оновлення аж до 120 Гц. Будь-якої іншої інформації стосовно нових гаджетів не повідомляється. Ймовірно, всі вони будуть працювати на базі поліпшених чіпів Apple M2 або нових m3.

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Наголошується, що використання OLED-дисплеїв в ноутбуках та планшетах дозволить інженерам Apple підвищити їх енергоефективність в порівнянні з поточними LED і miniLED-дисплеями, а також запропонує підвищену контрастність.

Росс Янг має поважний послужний список. Наприклад, саме він з точністю раніше передбачав, що iPhone 13 Pro і MacBook Pro, будуть оснащені ProMotion, а новий MacBook Air отримає збільшений з 13,3 до 13,6 дюйма дисплей.

Apple відклала реліз нових Mac до 2023 року

Раніше стало відомо, що нові MacBook Pro та Mac mini цього року можна не чекати. Apple відклала випуск цих моделей як мінімум до першого кварталу 2023 року.

Раніше передбачалося, що до кінця цього року будуть представлені та надійдуть у продаж оновлені моделі MacBook Pro 14" і 16" з чипсетами M2 Pro і M2 Max та Mac mini з M2 і, можливо, M2 Pro. Також Apple працює над топовим ПК Mac Pro.

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