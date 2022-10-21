Першими панелі OLED приміряють старші iPad Pro у 2024 році.

Анонсовані днями оновлені iPad Pro 11" і 12,9" отримали лише незначні оновлення. Корпус залишився тим же, дисплеї точно такі ж. Головні нововведення – новий чіп M2, який на 35% потужніше в порівнянні з M1.

Зараз з'явилася інформація, що Apple вже працює над наступним поколінням iPad Pro, які отримають довгоочікувані OLED-дисплеї. Про це розповів відомий Інсайдер Росс Янг.

Як і актуальна модель планшета, новинка вийде на ринок у двох версіях: з 11-дюймовим і 12.9-дюймовими дисплеями. Щоправда, станеться це тільки навесні 2024 року – цикл життя "прошок", як правило, становить півтора року.

Відео дня

Зазначається, що впровадження OLED-дисплеїв в iPad Pro дозволить інженерам Apple підвищити їх енергоефективність в порівнянні з поточними LED і miniLED-дисплеями, а також запропонує підвищену контрастність завдяки структурі дисплея з двома стеками.

Apple представила нові планшети iPad і iPad Pro

19 жовтня компанія Apple офіційно представила новий базовий iPad, який нарешті виконаний в сучасному дизайні, і шосте покоління планшетів iPad Pro на процесорі M2.

Фактично, це ті ж планшети, що і торік, але тепер потужніше і з переробленим дизайном. На полицях магазинів вони з'являться 26 жовтня, а за два дні до цього, 24 числа, вийде операційка iPadOS 16.

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