Як стало відомо, "непередбачені наслідки" призвели до затримки випуску нових комп'ютерів до першого кварталу 2023 року.

За даними аналітика та редактора Bloomberg Марка Гурмана, нові MacBook Pro та Mac mini цього року можна не чекати. Apple відклала випуск цих моделей до першого кварталу 2023 року.

Про це він написав у своїй недільній колонці.

Раніше Гурман стверджував, що до кінця листопада будуть представлені й надійдуть у продаж оновлені моделі MacBook Pro 14" і 16" з чипсетами M2 Pro і M2 Max та Mac mini з M2 і, можливо, M2 Pro. Тепер журналіст з'ясував, що непередбачені наслідки призвели до затримки випуску нових комп'ютерів до 2023 року.

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Опосередковано цю інформацію підтвердили раніше на цьому тижні глава Apple Тім Кук під час обговорення нещодавній фінансовий звіт. Він розповів, що "лінійка продуктів Apple визначена" до майбутнього святкового (і високоприбуткового) періоду, маючи на увазі, що до кінця року випуск нових пристроїв не запланований.

Також Гурман згадав топовий Mac Pro, який вийде у двох версіях на основі найпотужніших процесорів Apple. Чіп однієї з них отримає 24 основних ядер і 76 графічних – удвічі потужніше за M1 Max. У другій буде чіп в чотири рази потужніше – з 48 ядрами процесора і 152 графічними. Їх прем'єра теж запланована на 2023 рік.

Apple також розробляє MacBook з гнучким дисплеєм

Як повідомляв раніше аналітик Мін-Чі Куо, відомий своїми точними прогнозами щодо яблучної продукції, Apple також готує до випуску MacBook з гнучким дисплеєм і без звичної клавіатури. Щоправда, вийде він не раніше 2026 року.

Передбачається, що такий макбук закладе основу нової категорії "яблучних" пристроїв. У складеному вигляді – звичайний лептоп, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами – моноблок.

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